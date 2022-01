Abuelita viral lanza cover de Blink-182 y reta a Travis Barker a duelo de batería

Dorothea Taylor, una mujer que se ha hecho viral en redes sociales por sus videos tocando la batería, armó un nuevo cover de Blink-182, la banda donde toca el baterista Travis Barker.

Pero ahí no se detuvo la cosa. La mujer que ha versionado a Paramore, Slipknot y otras bandas por el estilo también retó a Travis Barker a un duelo de batería para ver quién toca mejor las canciones de su propia banda, ¿lo conseguirá?

La señora Taylor, una profesora particular de batería que ha estado tocando por 58 años, ya se había vuelto famosa hace un par de años por su sus colaboraciones con el canal Drumeo, a quienes compartió su cover de “Down With The Sickness” de Disturbed.

Dorothea Taylor reta a Travis Barker

El cover en cuestión es del sencillo “What’s My Age Again?”, lanzado por Blink-182 en el año 1999. El video fue subido en diciembre de 2021 al canal de Drumeo.

“Nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven para empezar a tocar la batería”, dice Taylor al final de su actuación en el videoclip, que La Verdad Noticias te comparte arriba.

“Probablemente nunca hubieras esperado que alguien como yo le siguiera el juego a Blink. Aprendí mis rudimentos a lo largo de los años y pude incorporar y comprender lo que estaba tocando Travis.

“Entonces, Travis Barker, ¿estás mirando? ¡¿Qué tal una batalla de tambores?!”

“La madrina de la percusión”, como conocen a la señora Taylor, se hizo viral el año pasado en TikTok con 21 millones de reproducciones registradas en un video en el que da una lección sobre cómo tocar dobles.

Su popularidad creció más y más gracias al cover de “Down With The Sickness”, que ha registrado más de 15 millones de vistas en YouTube, así como por su interpretación de “Ain’t iT Fun” de Paramore.

Por su parte Travis Barker, baterista de Blink-182 comprometido con Kourtney Kardashian desde octubre pasado, lanzó recientemente una interpretación de ‘Easy On Me’ de Adele, en un video difundido en su cuenta de Instagram.

