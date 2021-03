Abuelita se viraliza por su reacción a la vacuna COVID-19 e insulto

Hace algunos días en Colombia llegó el lote de vacunas contra el COVID-19, mismo que servirían para vacunar a la población de adultos mayores y al personal que está en la primera línea. Con motivo de ello muchos videos de personas recibiendo la inmunización han circulado, pero uno se viralizó.

El video que se ha hecho viral es en el que aparece una abuelita que había acudido a recibir la primera dosis de la vacuna, Las imágenes generaron cientos de comentarios y cuenta con más de 90 mil reproducciones.

En el video se puede ver a tres enfermeras intentando hacer que la mujer se mantuviera tranquila en el momento en que iba a recibir la inyección, cuando de pronto la mujer comenzó a gritar.

Su rostro se ha vuelto viral en las redes.

La abuelita que vestía una blusa rosada con un suéter azul de repente lanzó un grito y después cuando la aguja ingresó en su piel comenzó a insultar, lo que provocó que las tres enfermeras que se encontraban a su lado, dos de ellas sosteniendo las manos para evitar que se mueva y la que aplicaba la inyección, comenzaron a reírse.

Reacción de abuelita al ser inyectada

El video fue publicado por el periodista caleño Miguel Ángel Palta, y las reacciones no se han hecho esperar, por ejemplo una usuaria comentó “El día que a mí me toque tiene que ser en la EPS, pues creo que me tienen que incapacitar mínimo un día. ¡Qué aguja tan grande y larga! ¿No puede ser una más pequeña?”.

Otra dijo: “Vuelven a la niñez. Además, puede que le duela la piel, sitica ella”, comenta otra persona.

En cuanto a las vacunas, hasta el momento se han comprado 20 millones de dosis para 10 millones de personas por Covax y por mecanismos bilaterales 41.5 millones de dosis para 25.250.000 personas.

De esta manera se alcanzará a 61.5 millones de dosis para 35.250.000 millones de personas a vacunar, cubriendo ahora al personal médico y adultos mayores.

