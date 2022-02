Abuelita que regaló sus ahorros recibe boletos para concierto de Bad Bunny

Sorprenden a abuelita que regaló sus ahorros para Bad Bunny

En La Verdad Noticias te contamos la fabulosa historia de una abuelita, que con toda la humildad, entregó sus ahorros a su nieta para que ésta pudiera comprar boletos para el concierto de Bad Bunny.

La historia se volvió viral en cuestión de horas, haciendo que el vídeo llegara hasta los ojos y oídos de el promotor mexicano Jorge Juárez.

Jorge Juárez es el responsable de promover a Bad Bunny en el país, y en gran parte de gestionar las fechas que el cantante abrió en el Estadio Azteca.

Sorprenden a abuelita que regaló sus ahorros para Bad Bunny

Como te adelantamos al comienzo de esta nota, el promotor mexicano Jorge Juárez emprendió una campaña en redes sociales para hallar a la abuelita del video y hacerles llegar una sorpresa.

“¡atención! Me compartieron este vídeo y la verdad es que me conmovió muchísimo y quiero regalarle boletos para ella y su nieto. ¿Quién me puede ayudar a contactarla? Habrá sorpresa también para quien logre pasarme su contacto, pónganlo en los comentarios, por favor”.

La convocatoria fue tan inmensa que figuras como Julio César Chávez se sumaron, éste incluyendo en el regalo un par de guantes con su firma.

Además una firma que se encarga de vender productos exclusivos de Nike Sportswear, Nike Air Max, New Balance, Adidas Originals, Puma, Vans, entre otras, dijo que ellos se sumaban a la búsqueda y ponían una playera, a lo que Jorge Juárez les pidió que aportaran unos sneakers y ellos respondieron que así lo harían.

Horas después de iniciada la búsqueda, el propio Juárez informó que habría logrado contactar a la famosa abuelita y a su nieto.

“primero quiero decirle que me conmovió mucho su video, que nos encantó y que las queremos invitar al concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México del 9 de diciembre. Queremos invitarlas y les queremos mandar dos boletos para que estén enfrente y puedan disfrutar del concierto, si usted quiere ir, señora, nos encantaría”.

En ese sentido, el poder de las redes sociales funcionó de tal manera que el gesto de una abuelita, hizo que todo un país se conmoviera con su historia.

Se agotan boletos para concierto de Bad Bunny

Se agotan boletos para concierto de Bad Bunny

En las últimas 24 horas el nombre de Bad Bunny inundó las redes sociales, pues tan solo minutos desde que inició la preventa de sus conciertos en el Estadio Azteca, éstos se agotaron.

Como era de esperarse, los boletos para concierto de Bad Bunny están agotados, todos y cada uno de ellos en sus respectivas fechas.

