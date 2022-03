Abuelita aparece bailando con su nieto en TikTok y se vuelve viral

No cabe duda que las personas de la tercera edad han logrado obtener fama por medio de las redes sociales, gracias a las conmovedoras escenas que nos regalan. Tal es el caso de una abuelita que se volvió viral en TikTok al aparecer en una coreografía junto a su nieto.

En la siguiente historia que logró cautivar a los usuarios, se puede ver que un joven que se caracteriza pro hacer coreografías de baile, en esta ocasión tuvo de invitada a su abuela quien sorprendió con el dominio de sus pasos. Según informa El Imparcial.

El video publicado por el usuario Walter Flores, quien decidió grabar uno de los bailes en tendencia con la canción de “Jordan” de Ryan Castrp, es por eso que el joven se pone frente a la cámara y comienza a bailar en el TikTok.

La abuelita se volvió viral en TikTok

En las imágenes se observa a su abuela de espaldas al fondo, cuando la música está por terminar, la mujer comienza a mover sus glúteos, inesperadamente sorprendió a los usuarios porque nunca lo hubieran imaginado.

Hasta ahora el video tiene más de un millón de vistas y cientos de comentarios en la publicación: Qué linda abuelita, disfrútala mucho”, “Nadie le gana a esta abuela”, “Te amé, abuelita que baila hasta abajo” son algunos de los que se pueden leer.

En otro caso de abuelitas famosas en TikTok, en La Verdad Noticias te contamos sobre una abuelita de 110 años de edad en Reino Unido, quien fue capaz de cumplir el sueño de su vida y volverse famosa haciendo lo que más le ha apasionado en su larga vida: cantar.

Amy Hawkins cumplió su sueño en TikTok

Amy Hawkins

La señora Amy Hawkins, sobreviviente de la Primera y Segunda Guerra Mundial, supo a muy temprana edad que todo lo que quería en la vida era cantar y bailar, y gracias a la ayuda de su joven nieto encontró su camino en TikTok.

En el cumpleaños 110 de Hawkins, Sacha grabó en video a su tatarabuela cantando una de sus canciones favoritas de la Primera Guerra Mundial, It's a Long Way to Tipperary. Ninguno de ellos imaginó la respuesta que el video recibiría, alcanzando 100,000 visitas en TikTok.

