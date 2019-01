Abandona a su perrita con conmovedor mensaje tras quedarse sin casa y nada para comer

En la ciudad de Wilmington, Estados Unidos, la Asociación Humanitaria de Delaware ha encontrado una perrita hambrienta y agotada en extremo, con un conmovedor mensaje, donde su antiguo dueño rogaba por encontrarle un nuevo hogar, ya que él se había quedado sin un lugar para vivir y no tiene dinero para alimentarla.

El mensaje ha causado mucha ternura y tristeza entre los internautas, pues el hombre tuvo tanto amor a su mascota que la dejó ir para que pudiera vivir, ya que si se quedaba con él, la perrita probablemente moriría de hambre. En el mensaje que estaba dentro de una bolsa atada al arnés de la perrita se podía leer:

"Por favor, cuiden a Sky. Tiene seis años y es amigable. No podía cuidarla, me quedé sin hogar y no podía alimentarla. No está enferma solo hambrienta, es muy amigable. Por favor, encuéntrenle un hogar. Por favor"