"ARMA LETAL" evita asalto por toser y decirle a ladrón que tenía Coronavirus

Vaya que el fenómeno o el tema de moda es el Coronavirus, hasta para ahuyentar a los ladrones sirve, (¿aplicara para faltar al trabajo?). Pues les contamos que una ciudadana de china hizo huir a un ladrón que se había metido a su casa, pero después de empezar a toser y decirle que acababa de volver de Wuhan, ciudad epicentro del tal virus el cual ya ha dejado más de 500 personas muertas.

Arma letal (Coronavirus).

Todo esto que les contamos ocurrió el pasado 31 de enero, cuando un maleante ingresó a una vivienda ubicada en la localidad de Jingshan, en donde se encontraba una mujer totalmente sola. Tras percatarse de su presencia, el malhechor se abalanzó sobre ella e intentó taparle la boca, pero la mujer empezó a toser y dijo que acababa de regresar de Wuhan y que estaba infectada con el Coronavirus, según reportó un medio local.

Poco después de escuchar sus palabras, el delincuente no lo pensó dos veces y optó por retirarse casi de inmediato. Logró llevarse un celular y una cartera con dinero en efectivo. El hecho generó asombro entre los usuarios de Facebook, no se lo podían creer ¿como es que este tema de moda ya se este utilizando para todo?, bueno la verdad es que en esta ocasión fue por el bien de una mujer y la cual principalmente no salió lastima.

La mujer denunció el hecho ante la policía local y el sujeto fue rápidamente identificado (ya que padecía principios de Coronavirus... ¡Aaah se crean!. Para su sorpresa, el amante de lo ajeno se entregó acompañado de su padre unas horas después ya en la madrugada al sentirse presionado ante su inminente detención.

La noticia fue publicada posteriormente en redes sociales y se volvió tendencia, más bien este sujeto creemos que se entregó por que a de ver dicho: ¿y si está contagiada por el Coronavirus?, mejor me entrego y que me atiendan y así no pago nada por mi recuperación.

