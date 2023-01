A falta de escalera, albañil usa tacones

“Los albañiles son únicos”, y el video de TikTok que presentamos en La Verdad Noticias lo comprueba y es que un albañil usa tacones a falta de una escalera.

Recientemente, los videos en TikTok sobre albañiles se han hecho viral, por ejemplo en esta ocasión un obrero de la construcción sorprendió a propios y extraños al utilizar un singular calzado para trabajar.

El video resultó bastante simpático y tuvo muchas reacciones al respecto, pero en su mayoría los usuarios lo tomaron con bastante ánimo.

Albañil usa tacones

Solucionar el problema es el objetivo, aun si se usa unos tacones en una obra de construcción.

El video muestra el momento en que un trabajador que aplicó su creatividad durante su jornada laboral y es que en ese momento no tenía una escalera, por lo que decidió colocarse unos tacones negros para continuar con sus labores.

El hombre no podía llegar a la parte más alta de la pared y para no atrasar la obra no dudó en usar los tacones para seguir trabajando con el concreto y fierros, lo más sorprendente es que lo hizo sin problemas.

Video viral del albañil

Albañil usa tacones y ahora es viral.

El video viral tenía en su descripción: “Cuando eres albañil y no tienes escalera”.

El material audiovisual fue publicado en TikTok por el usuario @daniel_perez.123 y en poco tiempo, el divertido video llegó al 1 millón de reproducciones y las reacciones no faltaron.

Los usuarios elogiaron la capacidad del albañil para solucionar los problemas. En cambio, otros cibernautas criticaron a los propietarios de la obra, ya que no dieron las condiciones correctas para el trabajo.

“Los albañiles son únicos”

“siempre buscando soluciones pese a los problemas”

“a eso se le llama estrategia”

“qué gran estilo”

“podrás criticar mis medios, pero no mis resultados”

Estos han sido solo algunos de los comentarios de los usuarios al ver que un albañil usa tacones en una obra de construcción.

