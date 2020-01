7 canciones de AMOR que seguro te han dedicado

Por lo menos una vez en nuestras vidas hemos sufrido por amor y hemos escuchado canciones que nos dedicaron -en 'Repeat'-miles de veces para terminar de asesinar a nuestro corazón roto y es por eso que el equipo de laverdadnoticias.com se quebró la cabeza pensando en un top 7 de canciones que remuevan tus heridas.

Canciones de AMOR, ultra dedicables

Estas canciones son muy básicas y cero creativas ya que por lo menos un 99.9% de la población mexicana las ha dedicado y siempre que las ponen en las pedas las cantan con dolor y en ocasiones hasta las lagrimas llegan los dolidos que recuerdan los mejores momentos al lado de los desgraciados 'exs'.

7 canciones de AMOR que seguramente te han dedicado

Pero bueno, corre por tu pañuelo para secar tus lagrimas ya que aquí abajo te dejamos el top 7 de canciones de amor que seguramente te han dedicado en algún momento de tu vida.

Antología - Shakira

"Para amarte necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor", ¡uff! Shakira sabía cómo hacer llorar a una persona con hermosas letras de amor pero ahora puro 'waka waka' y 'loca con su tigre'.

Eres - Café Tacvba

"Eres" es la canción de amor por excelencia, si no te la dedicaron nunca seguro es porque nadie te quiso ya que según las estadisticas, a todos los mexicanos se las han dedicado.

Mi historia entre tus dedos - Gianluca

"Me pides que sigamos siendo amigos, ¿amigos para qué, maldita sea?", es una de las rolas más sonada cuando la borrachera está a punto de terminar y no falta el sensible que se pone a llorar.

Kilómetros - Sin Bandera

Kilometros de ha convertido en el himno de las relaciones a distancia, miles de personas dedican esta canción cuando están pasando por un amor a de lejos pero recuerda que "amor de lejos es de pen... sarse".

Ilegal - Cultura Profética

Para los millennials que gustan del reggae y de fumar "tábaco orgánico" es la canción más dedicada, esta dice así: "Tener tus ojos debe ser ilegal y mas si cuando miras solo inspiras a pecar".

Todo Cambió - Camila

¡Cómo olvidar a los reyes de las canciones de amor! en el año 2007 hicieron llorar a miles de jovenes millennials inexpertos en los conflictos del corazón.

Te quiero tanto, tanto - OV7

Está se lleva el trofeo a la canción más creativa en la categoría 'dedicables', OV7 demostró que no es necesario escribir hermosas letras o tener estudios en la música ya que esta canción es por mucho, la más dedicada por jóvenes enamorados que no se esforzaron ni un poquito en buscar una gran letra que dijera un mensaje que valiera la pena.

Recuerda que este artículo es puro humor y que nuestra única intención es hacerte sonreír, deja aquí abajo en los comentarios cuál canción crees que faltó en este top de canciones básicas para dedicar.

