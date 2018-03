7 ELEVEN le da con todo a OXXO

Y como toda marca en la historia del marketing digital puede llegar a ser víctima de una guerra sucia, habrá situaciones que son verdaderas y otras inventadas por el simple hecho de manchar la marca o generar polémica.

No hay nada que en OXXO no puedas encontrar. RT si estás de acuerdo. — Tiendas OXXO (@Tiendas_OXXO) February 27, 2018

2 de 3 Caídas:



Sólo que OXXO ahora sí, no se pudo salvar del trolleo que le aplicó 7 Eleven, puesto que si de algo nos quejamos los usuarios de cualquier sucursal de OXXO… jajajaja es que la fila puede ser de hasta 10 personas, haber dos o tres cajeros solo uno te atiende y los otro dos siempre están haciendo corte de caja o recibiendo producto o acomodando los estantes. De verdad pregunten a sus amigos, compañeros de trabajo, familia, en la calle si quieres hacerlo más random y menos subjetivo jajajajaja y la queja de OXXO es la misma.

Eso si bien te va porque me ha tocado que solo haya un cajero atendiendo y el o la pobre no se da abasto. Mientras que en 7 Eleven pues en mi experiencia no he tenido alguna situación así.

Y honestamente en muy molesto entrar a cualquier OXXO y ver una larga fila encabezada por un letrero colgado por encima de la caja, que dice:

“Más de cuatro personas en la fila pida que abran otra caja”

En fin esos 7 Eleven son unos loquillos y aprovecharon este twitter de OXXO para darle un golpe bajo ni modo así es esto del marketing.