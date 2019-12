3 Creepypastas que realmente SÍ sucedieron en la vida REAL

Las Creepypastas son historias que los internautas escriben sobre algunos programas de televisión o simplemente porque se les ocurre sin embargo hay algunas que no están tan alejadas de la realidad ya que lo que narran realmente cuenta alguna historia que fue un hecho veridico.

Aquí abajo te dejamos tres Creepypastas que fueron escritas por algun amante de las redes sociales y que fueron comparadas con hechos que ocurrieron en algún lugar del mundo.

EL CUERPO EN EL COLCHÓN

Este "mito" dio la vuelta al mundo, pues supuestamente, una persona había llegado a un hotel, y al percibir que su cuarto tenía un olor extraño, llamó a recepción, al llegar a la habitación, descubrieron que dentro del colchón se encontraba un cuerpo. La realidad, es que no ha pasado una vez, sino que han sido varias historias en las que parejas, o personas que van de paso solas, descubren que durmieron encima de un muerto. En uno de esos testimonios, se dice que el servicio del hotel no atendiÓ el llamado de inmediato, descubriendo el cuerpo una semana después.

3 Creepypastas que SÍ sucedieron en la vida REAL

LA MOMIA HUMANA

La historia cuenta que un grupo de niños se encontraban en una feria con temática de terror, cuando uno de ellos tropezó con uno de los maniquíes que estaban caracterizados de momias, la sorpresa que el grupo de chicos se llevó, fue ver que no se trataba de una forma humana de plástico, sino de un cuerpo real. En 1976, se estaba grabando un episodio de un programa estadounidense llamado, "The Six Million Dollar Man". La producción se trasladó a una feria abandonada en la que encontraron una momia, al quererla mover, uno de sus brazos cayó, dejando ver huesos reales. Lo impresionante no es eso, sino que descubrieron que el cadáver le pertenecía a un asesino que decidieron momificar y dejar en el parque.

3 Creepypastas que SÍ sucedieron en la vida REAL

ENTERRADO VIVO

Imagina ser enterrada viva porque tus familiares que creen que moriste, ya sea por un accidente o porque simplemente tus signos vitales no resultaron claros, tan es así, que dijeron que tu cuerpo se quedó sin vida. Entonces, te entierran; unas horas después, despiertas y te das cuenta que estás dentro de un feretro, debajo de muchos kilos de tierra. La mayoría de las personas que experimentaron esto, es porque sufrían de algo llamado, catalepsia. Al momento de despertar, se quedaron sin oxígeno. Los familiares se enteraban muchos años después cuando desenterraban los cuerpos y notaban que dentro de la caja había rasguños o la posición del cuerpo había cambiado. Por esa razón, algunas tumbas comenzaron a tener campanas, pues de esta manera podían decir que seguían vivos.

