#2020TipChallenge el nuevo reto donde un millonario dejó 5 mil dólares de propina

La mesera de un restaurante en Salisbury, en Massachusetts, Estados Unidos, recibió la sorpresa de su vida cuando un millonario al que atendió le dejó una propina de 5 mil dólares. La enorme cantidad que la mujer obtuvo por su atento trabajo se hizo viral en redes sociales luego que su historia fuera compartida en su perfil de Facebook. Esto sucedió gracias al reto que se llama #2020TipChallenge.

Era la noche del sábado 1 de febrero cuando Jennifer Navaria, quien se desempeña como mesera en el restaurante Seaglass, en la zona de Salisbury Beach, le acercó la cuenta a un grupo de cuatro personas que habían consumido en el local. El monto que debían pagar era de US$157.

Minutos después, la mujer se percató que le habían dejado un monto adicional por su atención que, en un principio, pensó que era de US$50. No obstante, tras revisar bien la boleta, se dio cuenta que la propina escrita tenía cuatro dígitos y luego un punto decimal, que sumaba un monto total de US$5,157.56.

Fue en ese momento en el que Jennifer se dio cuenta que había recibido una propina de US$5,000. El importe fue autorizado y pagado por Ernie Boch Jr, CEO y presidente de una empresa concesionaria de automóviles. Sorprendida por el tremendo gesto de desprendimiento y generosidad del empresario, Jennifer utilizó su cuenta de Facebook para darle a conocer a sus contactos lo que el hombre de negocios hizo por ella.

“Gracias Ernie Boch por tu increíble generosidad. Ciertamente, hiciste un trabajo que realmente disfruto mucho mejor”, escribió en su red social de Fcebook.

Inspiración.

El empresario contó que se animó a dejarle una importante propina a Jennifer porque se inspiró en el desafío de propinas 2020 iniciado por el actor y cantante Donnie Wahlberg – ex New Kids on the Block -, quien en el día de Año Nuevo le dejó una propina de US$2,020 – en una cuenta de solo US$87 – a un trabajador de un restaurante en Illinois. El desafío de dejarles cuantiosas propinas a los empleados de restaurantes es viral desde ese momento.

“Los meseros y las meseras son personas muy buenas. Realmente quería hacerlo. Quería asumir ese desafío, y no podía entender cuándo o dónde. Pero cuando vi a Jennifer y se ocupó de nuestra mesa, fue entonces cuando dije: “Aquí voy a hacer el desafío”, declaró Boch a Boston 25 News.

Jennifer, por su parte, confesó que en ese momento no sabía qué hacer. Ella hasta ahora no cree que un empresario como Ernie Boch Jr le haya elegido para materializar un acto de esa naturaleza.

