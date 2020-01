10 canciones que seguramente escuchabas si eras EMO

7 canciones que escuchabas si eras EMO

A principios de la década del 2000 hubo una moda llamada "Emo" y si eres millennial seguramente la recuerdas ya que fue muy popular en México.

En esta época se popularizó usar los pantalones entubados en extremo, utilizar el cabello planchado y con fleco además las camisas de cuadros eran la mejor combinación con los jeans pegados sin embargo esta tendencia también fue conocida porque los jóvenes permanecían tristes y deprimidos constantemente.

"La subcultura emo está asociada estereotípicamente con la emoción, la sensibilidad, la misantropía, la timidez, la introversión y la angustia, así como con la depresión, la autolesión y el suicidio", afirman los expertos.

Pero esta época también dejó buena música y canciones que seguramente cuando las escuchamos nos trasladan a esos tiempos y nos recuerdan muchas cosas, aquí te dejamos un top 10 de canciones de aquellos tiempos.

The Kill - 30 seconds to mars

3+1 - PXNDX

Helena - My Chemical Romance

Sognare - División Minúscula

Sin despertar - Kudai

No me digas que no - Nikki Clan

Baby Please - Allison

Monsoon - Tokio Hotel

Dance, Dance - Fall Out Boy

Misery Business - Paramore

Estámos seguros que reconociste por lo menos una de estas canciones y que reviviste tus tiempos de adolescente llorando y sintiendote triste por alguna chica o chico que rechazó tu corazón, mientras pensabas que nadie podía comprender tu dolor.

¿Qué canción te recuerda la étapa EMO? Déjala en los comentarios de aquí abajo.

