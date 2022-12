Zelda: Tears of the Kingdom está casi listo para su lanzamiento

La esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Tears of the Kingdom, sigue en pie y llegará en exclusiva para Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023, esto luego de haber sido clasificada por el Entertainment Software Ratings Board (ESRB).

El organismo encargado de clasificar por edades los juegos determinó colocarlo en la sección de E10+ con algunas menciones a que el videojuego contiene "violencia de fantasía" y "temas sugestivos leves".

A pesar de que dicha clasificación todavía no ha sido publicada en la propia página web de la ESRB, esta ya aparece en la página del título en la Nintendo eShop tal y como se puede ver en la captura de pantalla que te mostramos a continuación.

Por ello, es que se supone que el lanzamiento de Zelda estará asegurado para Mayo del siguiente año, según la opinión de expertos gamers como el sitio especializado Vandal, Vida Extra y Atomix.

Zelda: Tears of the Kingdom, esto es lo que se sabe hasta ahora

Para el mundo gamer, "Breath of the Wild'' fue un videojuego sumamente importante, por lo que mantiene su relevancia en los tiempos actuales, por ello es que su secuela lo tiene complicado para alcanzar el mismo nivel de sorpresa y fascinación.

Sin embargo, la mayoría de los sitios especializados en videojuegos coinciden en que el talento que han demostrado en los últimos títulos los creativos de Nintendo garantizan una gran entrega.

Por ahora queda esperar a más detalles de uno de los títulos más aclamados de Nintendo.

