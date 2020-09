Zelda: Breath of the Wild y Nintendo Switch son los campeones en ventas de EEUU

Es evidente que Zelda: Breath of the Wild sigue siendo uno de los juegos favoritos de los gamers estadounidenses, y es que ha estado rompiendo récords de ventas años después de su lanzamiento; el día de hoy se publicaron las listas de ventas en Estados Unidos y el juego protagonizado por Link no deja de sorprender.

De acuerdo con la publicación del grupo NPD donde muestra al Nintendo Switch y Zelda: Breath of the Wild que ha sido el sexto juego más vendido del mes de agosto, lo que coloca al título de la veterana franquicia entre los diez primeros puestos de ventas del país durante 42 meses consecutivos, además de estar rankeado como el 10º juego de Nintendo más vendido de todas sus consolas en Estados Unidos.

Esta información que ha hecho pública NPD es acompañada del top completo y más datos de ventas con respecto a las ventas en Estados Unidos que demuestran el comportamiento del mundo de los videojuegos.

Los campeones en ventas, Zelda y Nintendo Switch

Aquí tenemos la información completa en la que se muestran las ventas de agosto del 2020, de los primeros 8 meses del 2020, y de los últimos 12 meses de ventas en la industria de los videojuegos, pero también están los juegos más vendidos de Nintendo Switch.

Juegos más vendidos de agosto de 2020 en Estados Unidos

Más vendidos en lo que llevamos de 2020 en Estados Unidos

Más vendidos de los últimos 12 meses en Estados Unidos

Más vendidos de Switch en agosto de 2020 en Estados Unidos

The Legend of Zelda: Breath of the Wild el sexto juego más vendido de Switch durante agosto de 2020 en Estados Unidos

Switch fue la consola más vendida del mes pasado en Estados Unidos, en el lado de las consolas, el Nintendo Switch ha roto un récord en ganancias generadas en dólares tan solo en agosto, lo que le ha dado el título de la consola con mayores ventas en dólares en un mes al superar el récord del Nintendo Wii en 2008.