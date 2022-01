Yu-Gi-Oh! Master Duel: Consigue 50 packs gratuitos de tickets con cartas.

Para sorpresa de todos los fanáticos de Yu-Gi-Oh!, el nuevo videojuego llegó inesperadamente y no tardará en convertirse en uno de los juegos más populares del momento. Yu-Gi-Oh! Master Duel y su formato free-to-play han llegado para quedarse, y más si lo hace con packs gratuitos como los que encontrarás a continuación.

En caso de querer iniciar el juego por todo lo alto consiguiendo 50 packs gratis de cartas (y lo vas a necesitar ya que el juego tendrá más de 10.000 cartas para coleccionar) lo único que necesitas es aprovechar esta ventaja de PlayStation Plus.

Si eres miembro del servicio de Sony, lo que debes hacer para ganar un conjunto de 50 tickets gratis de Yu-Gi-Oh! Master Duel es ir directo a la página de la oferta en PlayStation Store y canjearla. Es importante recordar que deberás vincular tu cuenta con la de Konami para poder aprovechar el regalo.

No olvides que si nunca has sido miembro de PlayStation Plus puedes aprovechar la promoción de 14 días gratis (tendrás que cancelar la suscripción antes de esos 14 días) para probar el servicio y aprovechar contenidos exclusivos de PS Plus como este.

Soporte multiplataforma en Yu-Gi-Oh! Master Duel

Previamente, Konami presentó un nuevo tráiler para Yu-Gi-Oh! Master Duel, el cual devela que el videojuego contará con un soporte multiplataforma que permitirá a los jugadores acceder a los competidores de Duel en todo el mundo y desde cualquier plataforma.

Los duelistas también pueden vincular los datos del juego de su Master Duel en todas las plataformas, lo que significa que continuarán con su progreso, ya sea que estén jugando en la consola, PC o dispositivo móvil en cualquier momento.

¿Qué caracteristicas tiene Yu-Gi-Oh! Master Duel?

La Verdad Noticias informa que, el nuevo tráiler se presentó en Jump Festa 2022 de Japón y muestra solo algunas de las muchas características que estarán disponibles en Yu-Gi-Oh! Master Duel:

Modelos de Duelos con una presentación hermosa y una resolución en 4K

Más de 10.000 cartas para desbloquear, que abarcan más de dos décadas de historia del duelo

Campaña de Modo Solo que muestra las historias desconocidas detrás de las cartas

Amplias funciones y recursos de construcción de mazos, incluida una base de datos masiva de listas de mazos

Tutoriales detallados para principiantes que le enseñan cómo jugar un duelo

Eventos especiales y torneos para participar

