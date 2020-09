Yakuza: Like A Dragon se lanzará junto con Xbox Series X y Series S

La próxima entrada en la serie Yakuza de Sega, Yakuza: Like A Dragon, llegará ahora el 10 de noviembre. Ahí es cuando el juego de rol por turnos llegará a PlayStation 4, Windows PC, Xbox One y Xbox Series X. La versión 5 de Yakuza: Like A Dragon para PlayStation está programada para llegar el 2 de marzo de 2021, confirmó Sega el lunes.

Yakuza: Like A Dragon estaba programado anteriormente para el 13 de noviembre, pero el juego ahora se enviará junto con Xbox Series X y Series S.

Sega también confirmó que los propietarios de PlayStation 4 de la versión digital de Yakuza: Like A Dragon podrán descargar la versión de PS5 sin costo adicional cuando esa versión del juego llegue el próximo año. La versión de PS5 costará 59,99 dólares, dijo Sega.

Yakuza: Like A Dragon se desvía de la acción tradicional de la serie Yakuza con mecánicas de juego de rol por turnos y un grupo de compañeros luchadores callejeros. El protagonista principal es Ichiban Kasuga, un yakuza que pasa 18 años en prisión después de ser culpable de los crímenes de su jefe. Después de ser abandonado por su clan, y después de que su jefe, Masumi Arakawa, intenta asesinarlo, Kyosuke se encuentra en Yokohama. Un nuevo avance lanzado el lunes destaca los diversos miembros del grupo y trabajos que los jugadores pueden disfrutar.

Yakuza: Like A Dragon tendrá una película live action

El pasado jueves 24 de septiembre se informó que Sega, junto con 1212 Entertainment y Wild Sheep Content, actualmente trabajan en el desarrollo de una película live action que estará basada en la franquicia Yakuza y ahora los estudios buscan a quien escriba el guión.

Los juegos de Yakuza generalmente están relacionados con Kazuma Kiryu, un miembro de la mafia japonesa con una muy larga trayectoria, a quien se le suman una buena cantidad de personajes rudos que participan en varios minijuegos dentro de Japón y trabajan para resolver un misterio central que afecta a su banda.

Esta serie comenzó en la era del PlayStation 2 y ha seguido a Kiryu desde su vida de adulto joven hasta la mediana edad, ofreciendo una cronología bastante interesante para los jugadores.