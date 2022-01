Ya se podrá jugar Fortnite en iOS con GeForce Now para Safari

Los usuarios de iOS ya pueden volver a jugar Fortnite en sus dispositivos iPhone gracias al servicio de videojuegos en la nube GeForce Now, de Nvidia.

GeForce Now lanzó una versión beta cerrada por tiempo limitado de Fortnite para Safari en iOS y dispositivos Android, por lo que no necesitarás una membresía premium en el servicio de Nvidia para jugar.

Recordemos que el caso legal de Fortnite, entre Epic Games y Apple, concluyó en septiembre pasado con una especie de acuerdo que permitiría el regreso del battle royale a la plataforma de iOS, aunque todavía no hay una resolución al respecto.

Nvidia lanza GeForce Now en Safari

El servicio de suscripción de Nvidia anunció el lanzamiento del Beta Cerrado de Fortnite en Twitter.

Antes del acuerdo entre Apple y Epic, Nvidia había anunciado sus planes de llevar Fortnite de vuelta a iOS en otoño de 2020. Sin embargo, la compañía se encontró con la política restrictiva de Apple que requiere que los servicios de streaming enlisten cada juego individualmente en la App Store, impidiendo a su plataforma de juegos en la nube llegar a iOS.

Ante este contexto, Nvidia no tuvo más remedio que lanzar GeForce Now en Safari, aprovechando que Apple no impone las mismas reglas prohibitivas en su navegador, y de esta forma puede eludir la tasa de comisión del 30 % de la tienda de Apple.

Como se mencionó, los usuarios de iOS pueden tener la oportunidad de jugar Fortnite a través del juego beta cerrado de Nvidia GeForce Now, y no necesita una suscripción para ejecutarlo. La Verdad Noticias te explica cómo hacerlo.

Cómo jugar Fortnite en iPhone usando Nvidia GeForce Now

Regístrate en GeForce Now y tendrás la oportunidad de ser elegido para participar en el beta.

1. Ve a la página principal de Nvidia GeForce Now y haz clic en Unirse ahora para registrarte en una cuenta de Nvidia GeForce Now (o inicia sesión si ya tienes una).

2. Puedes optar por una cuenta gratuita o una suscripción paga para jugar el Battle Royale con soporte en Safari.

3. Haz clic aquí para navegar a la página beta cerrada por tiempo limitado de Fortnite. Haz clic en Unirse a la lista de espera.

4. A continuación, haz clic en Iniciar sesión o Crear cuenta de Nvidia (ya has iniciado sesión gracias al primer paso, por lo que al hacer clic en este deberías ir automáticamente a la página de registro de la lista de espera).

5. Se te pedirá que selecciones qué dispositivo planeas usar para la versión beta cerrada de Fortnite, haz clic en iOS Safari y presiona Enviar.

Eso es todo. Si eres seleccionado para ser parte de la versión beta cerrada, se te notificará por correo electrónico.

Nvidia no reveló cuándo se lanzará Fortnite basado en Safari para todos los usuarios de GeForce Now, pero después de que el gigante de los juegos alcance con éxito sus hitos para esta etapa de prueba, el popular juego Battle Royale debería estar ampliamente disponible para todos los usuarios de iPhone.

