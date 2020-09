Ya puedes jugar las primeras 4 misiones de Warcraft 2 en Warcraft 3: Reforged

Los fanáticos han asumido la ambiciosa tarea de rehacer la totalidad de Warcraft 2: Tides of Darkness como un mod para Warcraft 3: Reforged. Como informó Icy Veins, la nueva versión del clásico juego de estrategia en tiempo real se llama "Warcraft: Chronicles of the Second War" y tiene como objetivo incluir tanto las misiones de campaña como las del paquete de expansión "Beyond the Dark Portal".

Sin embargo, habrá varios cambios. En lugar de elegir una facción y jugar a través de sus misiones, Chronicles of the Second War opta por que los jugadores cambien de bando constantemente en una historia lineal que muestra los eventos en orden cronológico. También abordará “algunas discrepancias cuando se trata de ciertos eventos y personajes”, y apunta a que la historia sea “una serie de eventos limpios, directos y presentables que ocurrieron en la segunda guerra”.

Imagen del videojuego Warcraft 3 Reforged

Más cambios en Warcraft

No es solo la historia la que se está actualizando un poco. Los diseños de los personajes se basarán en varios juegos de la serie Warcraft, en lugar de solo en una versión actualizada de Warcraft 2. Esto significa que unidades únicas como Gnomish Flying Machine y Giant Turtle tienen un nuevo aspecto bastante elegante.

Los árboles tecnológicos de ambos ejércitos también se actualizarán para agregar rutas ramificadas, como una nueva rama para los Enanos de Khaz Modan, y ciertas unidades y héroes obtendrán nuevas habilidades que se adaptan mejor. Un tráiler oficial de la modificación se lanzó durante el fin de semana, trayendo buenos recuerdos que fluyen de regreso.

Después de ver el video, puedes darte cuenta de lo bien que se ve. Si quieres jugar las primeras cuatro misiones, ya están disponibles en Hive. Ten por seguro que te mantendremos informado sobre el progreso del mod a medida que avanza el desarrollo.