Xbox trae de regreso programa de compatibilidad con 76 juegos nuevos

Microsoft suspendió su programa de compatibilidad con versiones anteriores de Xbox hace dos años, pero regresará hoy para una actualización final del catálogo.

Para celebrar los 20 años de Xbox, Microsoft ahora agrega 76 juegos nuevos a la biblioteca de compatibilidad con versiones anteriores.

Es una lista sorprendentemente larga de adiciones, que incluye toda la serie Max Payne, Skate 2, Dead or Alive Ultimate y Star Wars Jedi Knight II.

"Esta última y última incorporación de más de 70 títulos al programa de compatibilidad con versiones anteriores solo fue posible gracias a la pasión y los comentarios de la comunidad", explica Peggy Lo, líder del programa de compatibilidad en Xbox.

76 juegos clásicos regresan con el programa de compatibilidad.

"Las constantes solicitudes [de los fanáticos de Xbox] de títulos y mejoras específicos alentaron al equipo de compatibilidad con versiones anteriores a asociarse con los creadores originales para preservar miles de juegos de más de cuatro generaciones de Xbox".

Todos los juegos originales de Xbox o Xbox 360 que se agreguen hoy admitirán Auto HDR en las consolas Xbox Series X / S, y los juegos originales de Xbox también incluirán un aumento de resolución.

Los propietarios de Xbox One X y Xbox Series X verán un aumento de la resolución de 4x en los juegos originales de Xbox, con un aumento de 3x en Xbox Series S y un aumento de 2x en las consolas Xbox One S y Xbox One.

FPS Boost llega también a Xbox

FPS Boost también se habilita en 11 de los títulos agregados hoy a Xbox, lo que duplica la velocidad de fotogramas original hasta 60 fps. FPS Boost también llegará hoy a 26 juegos compatibles con versiones anteriores, incluida la franquicia completa de Gears of War, Fallout 3 y Fallout: New Vegas.

Si bien Microsoft dijo hace dos años que "no tenía planes de agregar títulos originales adicionales de Xbox o Xbox 360 al catálogo", la adición sorpresa de más de 70 juegos será la última vez que veremos nuevos juegos compatibles con versiones anteriores.

“Si bien continuamos enfocados en preservar y mejorar la forma de arte de los juegos, hemos llegado al límite de nuestra capacidad para traer nuevos juegos al catálogo del pasado debido a restricciones legales, técnicas y de licencia”, explica Peggy Lo.

Aún así, la lista incluye clásicos como Ridge Racer 6 y TimeSplitters 2. Estos títulos por sí solos podrían tentar a muchos fanáticos de estos clásicos a comprar una consola Xbox Series X o Series S para disfrutarlos nuevamente.

Microsoft también está lanzando FPS Boost a 33 juegos en Xbox Cloud Gaming (xCloud), incluidos Fallout 4, Fallout 76 y The Evil Within 2. Puedes encontrar la lista completa de juegos potenciados por xCloud aquí.

Aquí está la lista completa de 76 nuevos juegos compatibles con versiones anteriores de Xbox que llegarán hoy:

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender - The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.

F.E.A.R. 2: Project Origin

F.E.A.R. 3

F.E.A.R. Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. - Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Xbox como que Gucci hizo una consola de 10 mil dólares que viene con Game Pass.

