¿Xbox se ha encajonado con Game Pass y las ventas de PC?

¿Consola de Microsoft se ha encajonado con Game Pass y las ventas de PC?

La semana pasada, Sony presentó un plan que parece una gran desviación de su estrategia habitual de las últimas generaciones, en la que se están moviendo más allá de las cajas de PlayStation, y su competición con Nintendo y Xbox, y hacia los mercados de dispositivos móviles y PC.

Tanto es así que planean tener la mitad de sus ventas de juegos en PC y móviles para 2025.

Hemos visto un rápido aumento en los puertos de PC de Sony para sus exclusivas, y sus adquisiciones recientes vienen con estipulaciones de que los juegos adquiridos no tienen que aparecer solo en PlayStation (Bungie's Destiny, por ejemplo).

Sony ha mostrado fuertes ventas de PC, además de las fuertes ventas normales de juegos de consola propios, y eso me hace preguntarme: ¿Microsoft se ha encerrado aquí?

El servicio de Microsoft ha sido comparado con las novedades del de Sony.

Antes de que enciendas completamente las llamas de las guerras de fanáticos, escúchame.

Microsoft ha realizado una serie de movimientos "pro-consumidor" con sus políticas: lanzamientos de Xbox Game Pass el primer día y ventas cruzadas de exclusivas que vienen con una copia para PC, y viceversa.

Pero al comprometerme con esto, y aparentemente incapaz de revertir el curso si es necesario sin una gran cantidad de reacciones violentas, me pregunto si Sony podría aparecer ahora y mostrarles lo que se están perdiendo.

Microsoft se burló anteriormente de las políticas de PC de Sony, diciendo que no venden varias copias del mismo juego. Y, sin embargo, el cambio de PC está funcionando para Sony, ya que han mostrado grandes ventas iniciales con sus nuevos puertos, con mucho más por venir.

Mientras tanto, Microsoft simplemente regala la granja al agrupar puertos de PC con lanzamientos de consola. ¿Es esto positivo para los jugadores de Xbox?

¡Si, absolutamente! Y, sin embargo, también es una posible pérdida de ingresos para la división de juegos, especialmente si Sony proyecta que las ventas de juegos para PC serán una gran parte de sus ingresos en el futuro.

El debate del Xbox Game Pass

El segundo juego de ingresos aquí es el eterno debate sobre Xbox Game Pass, y si esa es una forma sostenible de seguir creando enormes juegos AAA.

Una vez más, aquí Microsoft se ha comprometido con los lanzamientos desde el primer día de exclusivas en Game Pass. Pero eso significa que las ventas de juegos son... ¿qué, exactamente? En realidad, nunca lo sabemos.

Informaron inicialmente de 20 millones de jugadores de Halo Infinite, pero una gran cantidad de ellos jugaban "gratis" en Game Pass, y otros jugaban multijugador, lo que ni siquiera requiere eso.

Mientras tanto, Sony tomó lo que diría que es una decisión estúpida de aumentar los precios de los juegos propios a $70, una apariencia extremadamente mala, e incluso a través de una renovación gigante de PlayStation Plus, todavía no se han comprometido a lanzar juegos propios el primer día. .

Sí, esto hace que Xbox Game Pass sea un servicio más atractivo, pero también... ¡un montón de ingresos! No es difícil ver por qué Sony está haciendo esto, porque sus exclusivas mueven decenas de millones de copias en caja/digitales, y no pueden asumir que los ingresos por suscripción tomarán el relevo allí.

Han expresado abiertamente su preocupación en el pasado de que esta idea simplemente no es viable.

Xbox Game Pass estaba experimentando un crecimiento explosivo, especialmente durante la pandemia, pero ahora se ha ralentizado y puede ralentizarse aún más, dado que los juegos propios de alto perfil que la gente pensó que llegarían a Game Pass ahora se retrasan hasta el próximo año, Redfall y Starfield específicamente.

En términos más generales, es posible que veamos que el gusano en general se vuelve contra otros servicios de suscripción de alto perfil. Netflix finalmente parece haber alcanzado su punto máximo frente a una mayor competencia y presupuestos inflados para producciones originales.

Eso ha llevado a colapsos bursátiles y despidos. No, las dos situaciones no son exactamente equivalentes. Xbox es una parte algo pequeña de la megacorporación de billones de dólares, Microsoft, lo que significa que pueden comer pérdidas potenciales si es necesario.

Pero el hecho es que Sony y Nintendo continúan dominando las carreras de hardware y software en la actualidad, limitados solo por la oferta, y no creo que Xbox Game Pass esté compensando la diferencia a largo plazo, especialmente una vez que se resuelva esta escasez. afuera.

Microsoft está a favor del consumidor de muchas maneras. Sin duda, es una buena oferta tener acceso a todas las exclusivas de Microsoft por una suscripción mensual, con copias adicionales para PC, para siempre.

Pero creo que hay una razón por la que Sony no está haciendo lo mismo, y me pregunto cuánto está dejando Microsoft sobre la mesa con esta estrategia, si no ven que los suscriptores de Game Pass aumenten aún más en el futuro.

