Xbox podría revivir franquicias olvidadas de Activision; COD se queda en Sony

Tras la adquisición de Activision por parte de Microsoft, Xbox está interesado en que Call of Duty deje de ser una franquicia anual para privilegiar el regreso de series descontinuadas, según reportes difundidos esta semana.

Phil Spencer, director de Xbox, dijo en una entrevista para The Washington Post que hay posibilidades de revivir series olvidadas por Activision, como King's Quest, Hexen y Guitar Hero.

“Estaba mirando la lista de propiedades intelectuales y dije ‘¡Adelante!’. Están King's Quest y Guitar Hero. Debería saber esto, pero creo que también tienen HeXen”, dijo Spencer.

¿Qué juegos de Activision podría revivir Xbox?

Xbox tendrá a su alcance franquicias de Activision que ya son éxitos mundiales.

Hay una buena cantidad de propiedades intelectuales de Activision que podrían volver con Xbox al frente, entre ellas Crash Bandicoot, Spyro The Dragon,Tony hawk’s Pro Skater, Pitfall, Prototype, Singularity, Soldier of Fortune y True Crime.

“Esperamos poder trabajar con ellos cuando se cierre el trato para asegurarnos de que tenemos recursos para trabajar en las franquicias que amo desde mi infancia y que los equipos realmente quieren obtener”, dijo Spencer a The Washington Post.

“Espero con ansias estas conversaciones. Realmente creo que se trata de agregar recursos y aumentar la capacidad”.

Call of Duty seguirá en PlayStation

Microsoftt respetará los acuerdos existentes entre Activision y Sony.

La compra de Activision-Blizzard por casi 68.700 millones de dólares llevó a muchas personas a asumir, naturalmente, que los juegos de esta editorial como Call of Duty dejarían de estar disponibles para PlayStation para ser exclusivas de Xbox.

Microsoft no se ha pronunciado al respecto, pero Spencer aseguró que ese no será el caso. En una declaración reciente en su cuenta de Twitter, el director de Xbox aseguró que tienen intenciones de mantener los acuerdos existentes de Activision con Sony y otras compañías, “y nuestro deseo de mantener a Call of Duty en PlayStation”.

Sony, por su parte, dijo que espera que Microsoft se apegue a los acuerdos contractuales en curso, aunque por ahora se desconoce cuándo terminará el contrato con Activision y qué pasará después de eso.

Después de adquirir Bethesda, Microsoft dejó muy claro que el trato era obtener nuevas exclusivas para Xbox y el servicio Game Pass, y hasta ahora todos los juegos nuevos de Bethesda son exclusivos de la consola Xbox.

