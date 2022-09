Xbox en el Tokyo Game Show 2022: Estos fueron todos los anuncios

Consolas de Microsoft en el Tokyo Game Show 2022: Estos fueron todos los anuncios

Microsoft continúa impulsando su presencia en el mundo de los videojuegos en Japón, meca de la industria y donde el Xbox ha batallado por años buscando posicionarse. Por lo anterior no es de extrañar que los más recientes anuncios de lanzamientos en sus consolas y PC hayan sido hechos durante el evento digital del Tokyo Game Show 2022.

Actualmente las consolas Xbox Series X/S así como el servicio de suscripción del Xbox Game Pass han dejado mejores resultados a la división de videojuegos de Microsoft que los de generaciones pasadas en el mercado nipón el cual espera ahora con más interés los lanzamientos de la marca norteamericana.

Estos fueron todos los anuncios realizados por Microsoft durante el Tokyo Game Show 2022.

El interés de la empresa de videojuegos de Microsoft en Japón no está reducido a verlo solo como un mercado sino que también ha sido explotado por parte de Xbox como un centro de desarrollo que ha dado como resultado juegos como los de la serie Yakuza así como el trabajo en el esperado Persona 5.

Anuncios de Xbox en el Tokyo Game Show 2022

Esta es la lista completa de los anuncios de Xbox realizados durante el evento digital del Tokyo Game Show 2022:

Wo Long: Fallen Dinasty: El Team Ninja presentó un nuevo diario de desarrollo del juego de acción RPG que anunció en el Xbox & Bethesda Showcase llamado Wo Long: Fallen Dynasty. Entre lo mostrado destacó nuevo gameplay así como detalles de la historia y creación de personaje.

Exoprimal: El juego de primera persona de Capcom reveló un tráiler de la historia de su título que llegará también a PlayStation y PC. En este se revelan nuevos detalles del universo donde la Tierra está bajo ataque de un ejército de dinosaurios controlados por una IA.

BlazBlue y Guity Gear: Dos grandes series de pelea japonesas llegarán a las consolas de Xbox en algún punto de 2023 con los títulos: BlazBlue: Cross Tag Battle y Guitly Gear Strive.

Ni No Kuni Remastered: La franquicia japonesa de JRPG está disponible ya en Xbox One y Xbox Series X/S. La secuela Ni No Kuni II: Revenant Kingdom llegará en 2023.

Danganronpa V3: La tercera entrega de la serie de visual novels llega al Xbox Game Pass disponible para Xbox One y Xbox Series X/S.

Palworld: Imagina Pokémon con elementos de supervivencia, crafteo y exploración. Este juego llegará pronto a Xbox One y Xbox Series X/S.

Overwatch 2: El juego de Blizzard mostró las habilidades del nuevo personaje Kiriko, quien sin dura será de las más populares por sus movimientos ninja y la capacidad de invocar un familiar en forma de zorro.

Assassin's Creed Odyssey: Otra de las grandes adiciones al Xbox Game Pass es la de este título de Ubisoft ambientado en Grecia y que ha recibido buenas críticas.

Deathloop: A partir del 20 de septiembre llegará al Xbox Game Pass el juego de primera persona Deathloop. Tras haber llegado en exclusiva a PS5 ahora llegará a las consolas de Microsoft, PC y la nube.

