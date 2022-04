Xbox aclara la confusión sobre la propiedad de los juegos con títulos Gold

Desarrolladores aclaran la confusión sobre la propiedad de los juegos con títulos Gold

Parece que recientemente ha habido cierta confusión sobre Xbox Games With Gold, ya que Eden Marie, líder de ingeniería de Xbox, ha abordado la discusión sobre la propiedad en Twitter, intentando proporcionar total transparencia.

Como dice Marie, la regla es que los juegos de Xbox One, Series X y Series S que se incluyen como parte de Games With Gold solo están disponibles para jugar mientras tienes una suscripción válida, pero los juegos originales de Xbox y Xbox 360 son tuyos. mantener incluso si decide cancelar. Esto último se debe a una "peculiaridad" de Games With Gold en Xbox 360.

"Para su información, ya que he visto confusión: los juegos de Xbox One y Series X|S reclamados como Juegos con Gold son suyos para jugar solo mientras su suscripción Gold o Game Pass Ultimate esté activa. Los juegos 360/OG son suyos para que los conserve, incluso después tu suscripción finaliza. Siempre ha sido así".

"Otorgar la propiedad total de los juegos 360/OG es una peculiaridad de Games with Gold que se originó en Xbox 360, que no admitía ni admite licencias basadas en suscripción. De esta forma, Games with Gold continúa acumulando valor para las personas que aún jugar en Xbox 360".

"Esta es también la razón por la que 360/OG Games with Gold aparece en la sección de juegos de mis juegos y aplicaciones en las consolas Xbox One y Series X|S y no en la sección Games with Gold. Nuestra incapacidad para notar la diferencia funciona en su ¡beneficio!"

¿Hay que reclamar los juegos de Xbox?

La única pregunta que hemos visto mucho aquí en Pure Xbox durante el último año es si tienes que reclamar los juegos originales de Xbox y Xbox 360 en una Xbox 360 real para mantenerlos para siempre, pero Marie dice que esto es No es el caso, y puede reclamarlos en cualquier consola (incluidas Xbox One, Series X y S), y podrá conservarlos.

Entonces, si te has estado preguntando acerca de esto, tienes tu respuesta. Los juegos modernos solo funcionarán mientras tengas una suscripción activa a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, mientras que los juegos originales de Xbox y Xbox 360 compatibles con versiones anteriores deberían poder jugarse para siempre, incluso si decides cancelar tu suscripción.

