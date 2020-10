Xbox Series X: Así de rápido cargará la nueva consola de Microsoft

El próximo 10 de noviembre Xbox Series X dará el pistoletazo de salida a la nueva generación de videojuegos. Una consola francamente potente que guarda en su interior muchísimas funcionalidades para hacer que todo sean ventajas y comodidades para el jugador.

Una de las más relevantes es la incorporación de discos SSD en las nuevas máquinas de Microsoft, ya que prometen una velocidad de carga de los juegos que supondrá una auténtica evolución con lo que hay actualmente.

Recientemente, muchos medios especializados han tenido acceso a Xbox Series X y además de los datos técnicos o la posibilidad de cambiar entre un juego y otro dejándolos en suspensión, una de las cosas que han puesto a prueba ha sido la potencia de su disco SSD.

Lo cierto es que es sorprendente, algo que también ha demostrado PlayStation 5 aunque mientras se desarrolla la partida y no cuando se inicia el juego. Para comprobar el salto respecto a la anterior generación, han comparado los tiempos de carga al iniciar un juego entre Xbox Series X y Xbox One X.

Xbox Series X y su increíble velocidad de carga

Los resultados hablan por sí mismos: hay títulos que pasan de más de 2 minutos a poco más de 30 segundos en cargar la partida. Estos son los videojuegos que, de momento, se han puesto a prueba en las dos consolas:

Hace ya unos meses, Xbox también mostró un vídeo en su canal oficial de sus tiempos de carga con State of Decay 2 y los resultados también son asombrosos:

Además, cabe destacar que son juegos que no gozan de ningún tipo de optimización, ya que no son exclusivos de Microsoft, así que es de esperar que en videojuegos como Sea of Thieves o Gears 5 estos tiempos se reduzcan todavía más cuando los actualicen.