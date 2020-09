Xbox Series S no usará mejoras 4K que se hicieron para los juegos de Xbox One X

Hace unos días, Microsoft confirmó el Xbox Series S y dejaron claro que se trata de una consola que entregará experiencias de la siguiente generación a un precio más accesible, sin embargo surgieron muchas dudas con respecto al funcionamiento de la consola.

Una de estas dudas recurrentes es sobre la manera en la que se comportará con los juegos que fueron mejorados para Xbox One X cuando se reproduzcan al hacer uso de la retrocompatibilidad, pregunta que Microsoft ya respondió.

Microaoft confirmó que la retrocompatibilidad de Xbox Series S correrá las versiones de los juegos de Xbox One S, es decir, los juegos que fueron actualizados para verse en 4K para Xbox One X, el Xbox Series S no aplicará la mejora, en su lugar correrá la versión para Xbox One S del juego.

Retrocompatibilidad en Xbox Series S

Series S con mejoras propias para juegos anteriores

El portavoz explicó que Xbox Series S fue diseñada para ser la consola de siguiente generación más económica al permitir reproducir juegos de siguiente generación a 1440p y 60 cuadros por segundo; para hacer uso de la retrocompatibilidad de mayor calidad que sea consistente con la intención original del desarrollador, el Xbox Series S correrá la versión para Xbox One S de juegos retrocompatibles.

Entonces el Xbox Series S correrá la versión específica de los juegos para One S y en lugar del 4K aplicará otra clase de mejoras como filtro de texturas, mayor tasa de cuadros por segundo, tiempos de carga más cortos y HDR automático, por lo que sí hará mejoras al correr juegos anteriores en esta consola.

Por otro lado, Microsoft buscará actualizar un buen número de juegos para aprovechar las especificaciones de la nueva consola económica, logrando así que títulos actuales aprovechen al máximo el poder de los Series X/S.

Muchos jugadores encontrarán esta noticia muy interesante, ya que a pesar de que la mejora de resolución en los juegos no será la misma, tendrán otras mejoras.