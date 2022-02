Xbox Game Pass tendrá 10 videojuegos nuevos para disfrutar en febrero

Xbox Game Pass tendrá 10 juegos nuevos para disfrutar en febrero. Foto: tomsguide.com

Xbox Game Pass dará a los fans de la consola nuevos 10 videojuegos adicionales que podrán disfrutar durante el mes de febrero de 2022, ¡aquí te decimos cuáles son!

En La Verdad Noticias te revelamos que estos nuevos títulos son en su mayoría independientes, así que, pronto adquiere tu suscripción y comienza a disfrutar de estos.

Anteriormente te contamos que este pase ahora forma parte de Windows 11; sin embargo, ahora te diremos que juegos nuevos tendrás disponibles en este servicio.

Xbox Game Pass ¿Cuáles son los nuevos videojuegos?

Suscripción de Xbox. Foto: muycomputer.com

A continuación, te diremos la fecha en que podrás disfrutar de los nuevos títulos para esta consola, ¡toma nota!

3 de febrero

Contrast: consolas y nube

Dreamscaper: consolas, PC y nube

Telling Lies: consolas, PC y nube

10 de febrero

Besiege: consolas, PC y nube

CrossFireX: consolas

Edge of Eternity: consolas, PC y nube

Skul: The Hero Slayer: consolas, PC y nube

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom: consolas, PC y nube

14 de febrero

Ark: Ultimate Survivor Edition: consolas, PC y nube

Infernax: consolas, PC y nube

¿Cuánto cuesta una tarjeta de Game Pass?

Game Pass. Foto: 3djuegos.com

Cuesta 229 pesos, según Walmart y te dura un mes.

Conoce más sobre esta suscripción leyendo Xbox Game Pass cambia de nombre en PC.

