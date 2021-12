Xbox Game Pass le dirá adiós a estos títulos el próximo 31 de diciembre

La noticia ha causado gran tristeza en la comunidad gamer.

El 2021 está por acabar, lo cual significa que Microsoft buscará actualizar el extenso catálogo del Xbox Game Pass para PC, consola y Cloud Gaming. Lamentablemente, esto también significa que algunos títulos serán retirados, lo cual causa tristeza entre la comunidad gamer.

De acuerdo al sitio Generación Xbox, los juegos que estarán disponibles hasta el próximo 31 de diciembre son: Pro Evolution Soccer 2021, The Little Acre, Yakuza 0, Yakuza Kiwani 1 y Yakuza Kiwami 2. Una vez pasada la fecha, los usuarios no podrán acceder a estos títulos y se desconoce si regresarán en un futuro.

Los títulos que se van podrán ser adquiridos por los usuarios a un precio muy bajo.

Sin embargo, no todo es malo para los amantes de estos juegos debido a que es muy probable que Microsoft, quien intentó y falló en llevar los juegos de Xbox a la App Store de iOS, los ponga a la venta con un pequeño descuento. De esta manera podrás tenerlos en tu catálogo y disfrutarlo después de su salida definitiva del Xbox Game Pass.

Nuevos juegos en la segunda quincena de diciembre

La comunidad gamer está contenta con la llegada de nuevos títulos al catálogo de Xbox Game Pass.

Tal y como te mencionamos al principio, la empresa tecnológica reveló en un comunicado que añadirá algunos títulos para atraer nuevos suscriptores y mantener contentos a los que ya tiene. Lo mejor del caso es que no se deberá esperar hasta que inicie el nuevo año, ya que grandes videojuegos serán incluidos en este catálogo estos próximos 15 y 16 de diciembre.

Among Us

Ben 10: Power Trip

Broken Age

Firewatch

The Gunk

Lake

Mortal Kombat 11

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay

Race with Ryan

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Transformers: Battlegrounds

Juegos con controles táctiles

Astria Ascending

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Dicey Dungeons

Fae Tactics

I Am Fish

One Step From Eden

Ring of Pain

Sable

The Gunk

¿Cuánto cuesta el mes de Game Pass?

Este servicio es sin duda uno de los favoritos de la comunidad gamer.

La Verdad Noticias informó con anterioridad que el Xbox Game Pass ofrece un extenso catálogo de videojuegos en alta calidad para consola, PC y online, además de otros beneficios exclusivos. Tiene un costo de $229 al mes, se contrata a través del sitio web de Xbox y su renovación es automática.

