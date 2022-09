Xbox Game Pass: Estos son los juegos que llegan y que se van en septiembre

Xbox Game Pass ya reveló cuáles serán los videojuegos que se podrán descargar y jugar gratis por todos los suscriptores durante el mes de septiembre.

Algunos de ellos ya se encuentran disponibles, mientras que otros tantos se irán habilitando de aquí al 15 de septiembre, así que vamos a ver cuáles son los elegidos a los que podrás jugar en Xbox One, Xbox Series X/S, en PC y también con Xbox Cloud Gaming.

Nuevos juegos gratis con Xbox Game Pass en Septiembre

Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition

Fecha: 6 de septiembre (disponible de lanzamiento)

Disponible en: Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming

Los suscriptores ya pueden disfrutar del acceso anticipado de Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition, lo que les otorga recompensas exclusivas y dinero para este simulador que se asemeja a Animal Crossing, pero con los personajes de Disney en un mundo de fantasía.

Ashes of the Singularity: Escalation

Fecha: 13 de septiembre

Disponible en: PC

Los amantes de los juegos de estrategia tendrán a su disposición Ashes of the Singularity: Escalation, un título con combates en tiempo real en el que hay que comandar enormes ejércitos en un campo de batalla dinámico.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Fecha: 13 de septiembre

Disponible en: Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming

Los super perros Krypto y Ace son los protagonistas de DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace. Ambos buscarán frenar los malvados planes de Lex Luthor mientras vuelan por el cielo y protegen las calles de Metrópolis con sus poderes.

You Suck at Parking

Fecha: 14 de septiembre

Disponible en: Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming

You Suck at Parking pondrá a prueba nuestra capacidad para estacionarte en más de un centenar de niveles en los que la dificultad no parará de aumentar. Además, hay que hacerlo rápido en una carrera para alcanzar la plaza de estacionamiento a tiempo.

Opus Magnum

Fecha: 6 de septiembre

Disponible en: PC

Opus Magnum se trata de un juego de puzles en el que deberemos dominar una maquinaria física de un motor de transmutación para fabricar remedios vitales, piedras preciosas, armas letales y mucho más.

Train Sim World 3

Fecha: 6 de septiembre (disponible de lanzamiento)

Disponible en: Xbox One, Xbox Series X/S y PC

En Train Sim World 3 una vez más nos tocará ponernos a los mandos de multitud de trenes de alta velocidad, aunque en esta ocasión tocará superar las adversidades causadas por el clima extremo, con intentas tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Despot's Game

Fecha: 15 de septiembre (disponible de lanzamiento)

Disponible en: Xbox One, Xbox Series X/S y PC

La propuesta de Despot's Game nos pone al frente de un grupo de humanos atrapados en un laberinto postapocalíptico, sin recuerdos y equipados con un buen puñado de armas que les resultarán indispensables para atravesar estas zonas.

Metal: Hellsinger

Fecha: 15 de septiembre (disponible de lanzamiento)

Disponible en: Xbox Series X/S y PC

Por último, Metal: Hellsinger es un FPS rítmico en el que nos dedicaremos a acribillar a demonios del infierno sin perder el ritmo, de manera que aquellos que mantengan una buena sincronización con la música causarán una mayor destrucción a su alrededor.

Juegos que abandonan Xbox Game Pass

Mientras unos juegos entran, hay otros tantos que se van. Estos serán los 11 títulos que dejarán de estar disponibles a partir del 15 de septiembre:

A Plague Tale: Innocence (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Aragami 2 (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Craftopia (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Final Fantasy XIII (Xbox One, Xbox Series X/S y PC)

Flynn: Son of Crimson (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

I Am Fish (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Lost Words: Beyond The Page (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Mighty Goose (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

SkateBIRD (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

The Artful Escape (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

