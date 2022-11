Worlds 2022: DRX le gana a T1, el nuevo campeón de League Of Legends

Deberían preparar el anime de la final del Worlds 2022 ya que es digna de volverse histórica: contra todos los pronósticos DRX venció a 3-2 a T1 en San Francisco.

Fue durante la madrugada de este domingo que finalizó el certamen de deportes electrónicos Worlds 2022 del planeta, en una serie que llegó a la quinta partida que se vivió al filo de la silla.

No era para menos, dos referentes de los deportes electrónicos se enfrentaron, por un lado ADC Deft de DRX, contra Faker de T1, el jugador franquicia del League of Legends que quería su cuarta conquista del mundo.

T1 era el gran favorito para el Worlds 2022

Faker no podía creer lo que sucedió en la final

T1 llegó a la final como el indiscutible favorito al contar con Faker como jugador franquicia. Además , durante el desarrollo del torneo finalizó como primero la fase de grupos que compartió con Fnatic, Edward Gaming y Cloud9.

En contraste, DRX es la primera escuadra de la historia que alcanza la final comenzando Worlds en Play-In, que es la primera instancia del torneo.

Ganó sus cinco juegos y finalizó en primer lugar tras vencer a Royal Never Give Up de China, MAD Lions de Europa, SAIGON BUFFALO de Vietnam, Isurus de Latinoamérica y DezinBank istanbul Wildcats de Turquía.

Ya en mainstage volvió a quedar primero en el Grupo C, que compartió con Rogue, Top Esports y GAM Esports. Luego en cuartos dejó en el camino a EDG de China (3-2) y a Gen.G de Corea del Sur por 3-1.

Worlds 2022 también llegó a México

Worlds 2022 también se desarrolló en México

Es importante recordar que si bien, Worlds concluyó en San Francisco, esta fue su cuarta parada de toda una gira por Norteamérica que empezó el 29 de septiembre en Ciudad de México donde se jugó la primera instancia.

Posteriormente llegó a Nueva York para la fase de grupos y los cuartos de final, siguió en Atlanta durante las semifinales y terminó en la costa oeste de los Estados Unidos.

DRX se llevó la Copa del Invocador

DRX fue el gran ganador

El trofeo que levantó DRX se llama la Copa del Invocador, y este año presentó una nuevo modelo que fue diseñado por la joyería de super lujo Tiffany & Co.

La copa es de plata esterlina, y pesa alrededor de 22 kilos.

Llevó 277 horas de trabajo y fue fabricada empleando herramientas y técnicas que se remontan a mediados del siglo XIX, junto con innovaciones de vanguardia.

¿Qué es League of Legends?

League of Legends

League of Legends, es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea desarrollado y publicado por Riot Games. Inspirándose en Defense of the Ancients, un mapa personalizado para Warcraft III, los fundadores de Riot buscaron desarrollar un juego independiente del mismo género.

Citado regularmente como el deporte electrónico más grande del mundo, el juego tiene una escena competitiva internacional que consta de 12 ligas.

Estas ligas locales culminan en el Campeonato Mundial anual de League of Legends. El evento de 2019 registró más de 100 millones de espectadores únicos, alcanzando un máximo de 44 millones de espectadores simultáneos durante la final.

Los eventos nacionales e internacionales se han transmitido en sitios web de transmisión en vivo como Twitch, YouTube, Bilibili y en el canal de deportes de televisión por cable ESPN.

