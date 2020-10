Juego Uppers de PlayStation 4 cancelado para Europa y América del Norte

Dos años después de su anuncio, la versión de PlayStation 4 de Uppers para Europa y América del Norte ha sido cancelada.

Un representante de XSEED Games confirmó esta noticia a Gematsu tras el anuncio del lanzamiento para PC de Uppers en Occidente. El juego de lucha en tercera persona se lanzó por primera vez para PS Vita en julio de 2016 en Japón. XSEED no proporcionó el motivo de la cancelación.

Noticias decepcionantes, pero siempre puedes jugar Uppers en la computadora de mano, si aún lo tienes. Una descripción general es la siguiente:

Last Resort Island es una ciudad consumida por el deseo; para quienes viven en la isla, la mayor diversión es la violencia. La fuerza de una sola persona puede construir una gran fortuna y ganarse la admiración de la población.

La versión de PlayStation 4 de Uppers para Europa y América del Norte ha sido cancelada

Con fuerza, motivación y fuego en sus ojos, dos jóvenes, Ranma y Michiru, llegan a Last Resort Island para comenzar su búsqueda, con la vista dirigida a la cima, pero no son los únicos en Last Resort Island con grandes ambiciones. .

Uppers cuenta la historia de dos hombres y su viaje a la cima, utilizando 12 luchadores variados y ocho personajes de apoyo: descubre su impulso, sus antecedentes desgarradores y lucha para ser coronado como el más fuerte en Last Resort Island.

Uppers viene con una lista variada, combates llenos de acción e interacciones ambientales "locas" que permiten a los jugadores arrojar autos, bicicletas y motocicletas, lanzar enemigos en una boca de alcantarilla y golpearlos contra un helicóptero que pasa.

TE RECOMENDAMOS LEER: PlayStation 4 y Xbox One regala juegos en esta cuarentena

PS Plus publicó los juegos que estarán gratis

PlayStation reveló que los próximos juegos gratuitos para PS4 estarán disponibles para suscriptores de PlayStation Plus a partir del día 6 de octubre, cuando los suscriptores podrán conseguir Vampyr y Need for Speed Payback.