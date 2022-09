Ventajas de Call of Duty que no deberían aparecer en Modern Warfare 2

Ventajas de COD que no deberían aparecer en Modern Warfare 2

El moderno mercado competitivo de los juegos de disparos en línea le debe mucho a la franquicia Call of Duty.

Si bien Halo popularizó la noción de multijugador en línea en la consola, Call of Duty 4: Modern Warfare fue el primer título real que marcó el comienzo de la era moderna de los juegos en línea, al menos como lo conocen los jugadores hoy.

Desde clases personalizables hasta killstreaks y chat de proximidad, Call of Duty 4 es responsable de popularizar una gran cantidad de elementos que desde entonces se han convertido en elementos básicos de la industria.

Y según los fragmentos de información publicados hasta ahora, parece que el próximo Call of Duty: Modern Warfare 2 podría ser otro regreso a la forma de la franquicia.

Algunos Perks o beneficios de la franquicia no deberían aparecer en Modern Warfare 2.

Lanzado a fines de octubre, Call of Duty: Modern Warfare 2 es una secuela directa del reinicio de la serie de Infinity Ward en 2019 y parece llevar adelante muchas de las mismas mecánicas generales de juego, junto con el tono más sólido.

Aunque puede introducir un puñado de características nuevas, parece bastante probable que Modern Warfare 2 se mantenga cerca de la fórmula habitual de la franquicia, y eso significa la inclusión de algunas de las ventajas favoritas de los fans.

Sin embargo, hay algunas ventajas clásicas de Call of Duty que algunos fanáticos preferirían que MW2 omita esta vez.

Beneficios de Call of Duty que no deberían estar en Modern Warfare 2

Una de las ventajas más poderosas en la historia de Call of Duty, y quizás la más notoria, es Stopping Power.

Introducido por primera vez en el Call of Duty 4: Modern Warfare original, Stopping Power aumenta todo el daño de las balas en un absurdo 40%.

En un juego en el que el tiempo para matar ya es increíblemente rápido, una ventaja como Stopping Power puede hacer que algunos partidos sean insoportables.

Durante el apogeo del multijugador temprano de Call of Duty, Stopping Power fue simplemente utilizado por todos los jugadores, como si no lo equiparan, no tendrían ninguna posibilidad de conseguir una muerte.

Stopping Power también dio lugar a un Perk igualmente notorio, Juggernaut.

Juggernaut, otro miembro de la alineación original de Modern Warfare, reduce la cantidad de balas y daños explosivos infligidos al jugador, generalmente en alrededor de un 25%.

Como Stopping Power y Juggernaut esencialmente se cancelan entre sí, el combo se convirtió en un elemento básico memorable de la serie, pero por todas las razones equivocadas.

Tener ventajas dominadas como Stopping Power y Juggernaut limita en gran medida la cantidad de libertad que los jugadores sienten que pueden tener sobre sus clases, como si quisieran tener éxito, el meta los alienta en gran medida a usar también las ventajas dominadas.

La misma noción también se aplica a cualquier Perk que aumente el daño de los explosivos, como Sonic Boom, Fireworks o Danger Close.

Las muertes que resultan de las explosiones a menudo pueden ser algunas de las más frustrantes de Call of Duty, ya que el jugador tiene poco tiempo, si es que tiene alguno, para evitar la explosión AoE.

Es vital que Call of Duty: Modern Warfare 2 no otorgue a los jugadores una ventaja que aumente el daño explosivo en una cantidad injusta.

Dead Silence ha estado en la serie Call of Duty desde Modern Warfare de 2007 y ha aparecido en casi todas las entradas desde entonces. Dead Silence, en la mayoría de sus apariciones, reduce drásticamente el ruido producido por los pasos de un jugador o lo elimina por completo.

Para la mayoría de los jugadores, Dead Silence a menudo pasa desapercibido, ya que la partida promedio de Call of Duty tiene una banda sonora implacable de balas y explosiones, pero para aquellos un poco más competitivos, un jugador con Dead Silence puede ser letal.

Si bien puede ser un Perk favorito de los fanáticos, y eliminarlo de Modern Warfare 2 por completo puede ser controvertido, Dead Silence puede provocar algunas muertes muy frustrantes, por lo que la serie podría estar mejor sin él, al menos en su forma habitual.

Call of Duty: Modern Warfare 2 se lanza el 28 de octubre para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

