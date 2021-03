Valheim revela arte de actualización tras vender 6 millones de copias en Steam

Con una nueva imagen de arte Iron Gate ha dado un vistazo de la esperada actualización de Valheim: Hearth and Home mientras anunció que el juego independiente ha pasado oficialmente las seis unidades vendidas en Steam.

Esta es la imagen del primer vistazo a la actualización Hearth and Home de Valheim.

Tras lograr uno de los lanzamientos más exitosos de Steam los desarrolladores de Iron Gate han tenido por fin tiempo de enfocarse en Hearth and Home y aunque no se sabe mucho aún de esta actualización el artista principal de la franquicia dio el vistazo que anexamos a esta nota.

La actualización del exitoso juego indie se enfocará al parecer en el aspecto de la construcción dentro del juego y dará más piezas de construcción así como cosas que hacer en los hogares.

Hearth and Home es una de las actualizaciones planeadas por Iron Gate para que el exitoso título de Steam reciba durante este 2021 entre las que se encuentran Cult of the Wolf, que estará enfocada en combate y Ships and the sea que traerá más opciones a la parte oceánica.

El récord de ventas de Valheim en Stream

El impresionante logro de ventas de Valheim en la plataforma de distribución digital de videojuegos es un éxito más aunque los desarrolladores tiene claro que el juego se encuentra aún en su acceso temprano.

Es así que por el momento están enfocados en resolver errores y problemas que han sido reportados dese el lanzamiento incluyendo conflictos de red y ajustes de balance que podrían mejorarse.

El exitoso survival game Valheim continúa con su éxito en Steam donde consolida cada vez más a su nicho de jugadores que se organizan en comunidades. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de la actualización de este juego indie de temática vikinga para traerte lo más reciente.

