Valheim: como un equipo de 5 creó el juego MÁS POPULAR de Steam

Hasta esta semana, apenas dos después del lanzamiento del acceso temprano, más de tres millones de personas han comprado el juego de supervivencia con temática nórdica Valheim lo que sin duda vuelve al título el videojuego indie más popular de Steam del que se tenga memoria recientemente.

Con solo 5 personas, Iron Gate ha logrado un éxito arrollador con Valheim en Steam.

Pero, ¿de dónde viene Valheim? El confundador de Iron Gate, el estudio de 5 personas detrás del éxito indie, Henrik Törnqvist ha revelado que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es una de las principales inspiraciones detrás del título que se ha coronado en Steam.

Respecto a los orígenes de Valheim estos se remontan al trabajo de Richard Svensson de Iron Gate quien empezó a trabajar en el juego durante su tiempo libre, escogiendo la temática vikinga debido a que entre God of War de 2018 y Assassin’s Creed Valhala se había popularizado la cultura nórdica entre los gamers.

Este primer desarrollo a finales de 2018 se expandió a cinco personas en 2020 cuando Iron Gate firmó un trato con Coffee Stain para distribuir el juego tras su experiencia con otros títulos indies como ‘Satisfactory’ y ‘Deep Rock Galactic’.

Los planes de Iron Gate para Valheim

Trás el éxito arrollador de Valheim en Steam el equipo de Iron Gate tiene un plan claro. Primero ofrecer más opciones para construir casas en el juego seguidas de una actualización enfocada en el combate.

Ademas de esto Iron Gate ha anunciado que lanzará cuatro actualizaciones durante 2021 entre las que se encuentran las mencionadas y que se llamarán Hearth & Home y Cult of the Wolf respectivamente.

Es así que pese a tener un equipo pequeño de desarrolladores Valheim continúa su éxito en Steam mientras se abre un prometedor panorama para el título. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este juego de supervivencia para traerte lo más reciente.

