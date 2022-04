Usuarios de PlayStation descubren cómo pagar la mitad por PS Plus Premium

Usuarios de PS descubren cómo pagar la mitad por PS Plus Premium

Los usuarios de PlayStation actualmente se están aprovechando de una estrategia que les otorgará más de seis años de PlayStation Plus Premium a lo que es efectivamente la mitad del precio.

Visto por primera vez por @Wario64 en Twitter y verificado por el equipo de ofertas de @IGNDeals, aún puedes comprar PS Now por valor de 12 meses usando un enlace específico en tu navegador web.

Esto se convertirá automáticamente a 12 meses de PS Plus Premium sin costo adicional cuando se lance en junio.

Sony había bloqueado previamente la opción de comprar más de 1 mes de PS Now. Sin embargo, este enlace de solución sigue activo, por ahora, y los usuarios de PlayStation se apresuraron a acumular tantos años de PS Now como pudieron, listos para la conversión 1: 1 en junio.

Por lo que sabemos, no serás castigado por usar este exploit, pero está claro que Sony probablemente tampoco quiera que lo hagas.

Algunos jugadores han logrado conseguir hasta 6 años de PS Plus Premium a la mitad de precio.

Es probable que se cierre pronto, por lo que si va a aprovechar, será mejor que lo hagas pronto. Te explicaremos los pasos relevantes que necesitas a continuación.

Para usar este exploit, deberás usar un navegador web en tu computadora o dispositivo móvil.

Inicia sesión en tu cuenta de PSN en tu dispositivo y luego recarga tu billetera de PSN con la cantidad que necesites a través de Amazon o PSN.

Una vez que estés satisfecho con tu elección, compra 12 meses de PS Now.

Esto te permitirá comprar PS Now, y si repites este paso después de haber terminado tu compra, puedes acumular tu membresía lo que parece una cantidad infinita.

Anteriormente se pensaba que PS Now tenía un límite de apilamiento de tres años, pero eso aparentemente se fue por la ventana durante este exploit, con algunos usuarios informando seis años de apilamiento, mientras que otros fueron aún más lejos y de alguna manera apilaron sus cuentas hasta el final de 2031.

Usa un navegador web en el móvil o la PC, no la aplicación PS

Inicia sesión en tu cuenta de PSN

Compra recargas de PSN en Amazon o a través de PSN

Canjea códigos aquí si lo necesitas

Compra 12 meses de PS Now

Apila tantas veces como quieras

Conversión gratuita a PS Plus Premium en junio de 2022

¿Qué es PlayStation Plus Premium?

Sony anunció la revisión de su servicio de suscripción PlayStation Plus la semana pasada, combinando efectivamente PS Plus y PS Now. Hay una nueva estructura de tres niveles para el servicio, Essential, Extra y Premium.

Si te suscribes al nivel de membresía PS Plus Premium, puedes esperar que se incluyan alrededor de 700 juegos en total con la suscripción.

Sony ha declarado en el lanzamiento que esperan tener juegos como Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Los juegos de PS3, PS2 y los títulos originales de la era de PlayStation también estarán disponibles mediante transmisión en la nube y descargas directas, pero esto definitivamente será diferente según el juego que estés tratando de jugar.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de PlayStation como que podría aprender de Disney Plus para ser un rival de Game Pass.

