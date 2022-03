Uncharted se puede convertir en la película de videojuegos más exitosa

La cinta protagonizada por Tom Holland se ha colocado como la favorita/Foto: Dexerto

Uncharted, película que fue protagonizada por el actor Tom Holland, se está volviendo una de las cintas de videojuegos más exitosas de la historia, superando en taquilla incluso al filme de Tomb Raider de 2018, que en su momento fue muy popular. Aunque la opiniones de los fanáticos estuvo dividida, lo cierto es que la historia de Nathan Drake tuvo un buen recibimiento en la pantalla grande.

De acuerdo con el portal The Numbers, la película Uncharted: Fuera del Mapa ya generó más de 341 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Debido a esto se encuentra en el top 5 de películas de videojuegos más exitosas de todos los tiempos.

Teniendo en cuenta que ha sobrepasado los ingresos de filmes basados en juegos como Prince of Persia: Sands of Time ($336 MDD), Resident Evil: The Final Chapter ($314 MDD), Battleship ($313 MDD), Sonic: La película ($304 MDD) y a Resident Evil: Afterlife ($295 MDD), que también forman parte del top 10.

Uncharted aún tiene que imponerse a otras películas de videojuegos

Por ahora, la cinta protagonizada por Tom Holland se mantiene en el 5to lugar del Top 10/Foto: Level Up

El filme basado en la saga de videojuegos creada por Naughty Dog y distribuida por Sony, aún tiene algunos rivales importantes por vencer para escalar a la cima. Esto ya que tiene por delante a películas como The Angry Birds Movie ($352 MDD), Rampage ($427 MDD) y Pokémon: Detective Pikachu ($431 MDD).

El rey de esta categoría por ahora sigue siendo nada más y nada menos que Warcraft, cinta que lidera la lista con una taquilla mundial de $438 MDD. Aunque aún no se sabe si la película del videojuego Uncharted podría sobrepasar estas cifras.

¿Cuál es la historia de Uncharted?

La película tuvo buena aceptación a pesar de las críticas de algunos fans/Foto: Vandal

Según la sinopsis oficial: “Nathan Drake es un cazarrecompensas que acaba de encontrar algo que llevaba años buscando: el ataúd de su antepasado Sir Francis Drake. Le acompaña la periodista Elena Fisher, quién ha decidido grabar un documental de la expedición”.

Un juego que sin duda se volvió el favorito de millones de gamers, aunque la película dividió la opinión de los fans. Recordemos que Uncharted: Legacy of Thieves Collection ya está disponible en PlayStation 5 y llegará a PC en una fecha aún por confirmar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!