Un usuario de Reddit consiguió hacer funcionar Google Stadia en un iPhone

Aunque Apple abrió la puerta para que los servicios de transmisión de juegos se ejecutaran en iPhone y iPad a principios de este mes, todavía no puedes usar Google Stadia, xCloud o GeForce Now en esos dispositivos. Bueno, al menos no oficialmente.

Los miembros del subreddit de Stadia han estado probando soluciones alternativas para el servicio de transmisión de juegos de Google en iPhone durante bastante tiempo. Muchos de ellos han requerido que las personas instalen archivos IPA, pero Zachary Knox (también conocido como u / zmknox en Reddit) ha creado el que probablemente sea el método más fácil de usar hasta ahora.

Lanzaron una aplicación de navegador gratuita llamada Stadium, que puede descargar directamente desde la App Store. Una vez que ingresa algunas configuraciones y autentica el navegador con su cuenta de Google, la aplicación muestra la página de inicio de Stadia cada vez que la abre.

Un interesante método logró que Google Stadia funcionara en iPhone

Stadium, la solución para usar Stadia en iPhone

Según algunas pruebas limitadas, Stadium funciona bastante bien. Se puede jugar una misión multijugador en Marvel's Avengers y funciona sin un retraso notable en el controlador. Descargar la aplicación de la App Store significa evitar algunos de los aspectos más complicados de otras soluciones de Google Stadia.

Existe la posibilidad de que Apple saque Stadium de la App Store. Sin embargo, la aplicación no está diseñada explícitamente para usar Stadia; la lista de la App Store no menciona el servicio en absoluto.

No está claro cuándo llegarán Stadia y xCloud a los dispositivos iOS, oficialmente. Microsoft dijo que las difíciles reglas de transmisión de juegos de Apple darían a los jugadores de xCloud una "mala experiencia" en el iPhone. Sin embargo, la compañía comenzó recientemente a probar su función de reproducción remota en iOS. Esa función permite a las personas jugar desde su Xbox One (y pronto, Xbox Series X / S) de forma remota en su iPhone.

Sin embargo, Amazon parece haber encontrado una forma de evitar las reglas de Apple. Su próximo servicio de transmisión, Luna, se ejecutará en iOS como una aplicación web progresiva.