Un foro prohíbe cualquier comentario de Hogwarts Legacy por J.K. Rowling

El popular foro llamado ResetEra revive el tema de discusión sobre J.K. Rowling y los comentarios que hizo en el pasado sobre las mujeres trans que generó una gran controversia que ha sido descalificada por los fans de Harry Potter y Warner Bros, creadores de las películas.

Así que ahora, ResetEra pide que no se menciona nada sobre el nuevo videojuego llamado Hogwarts Legacy, disponible para PS5 y PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X y S, Xbox One y Microsoft Windows.

Esto fue orden del gerente general del sitio web conocido como B-Dubs. Tampoco se podrá promocionar al nuevo título basado en la saga de Harry Potter y mucho menos cualquier conversación al respecto.

J.K. Rowling no participó en el desarrollo del juego

B-Dubs de RestEra dijo lo siguiente sobre cualquier mención del nuevo videojuego Hogwarts Legacy: "No habrá [chat fuera de tema] ni discusión sobre este juego".

Asimismo, aseguran que no se debe solo por los comentarios de J.K. Rowling contra las personas trans, sino que está apoyando una legislación que va en contra de sus derechos.

Por otra parte, no se sabe si esta medida sea excesiva, ya que Warner Bros. Games aseguró que Rowling no estuvo involucrada en el videojuego e incluso permiten diseñar personajes binarios y no binarios, incluyendo a los transgéneros.

¿Cuánto va a costar Hogwarts Legacy?

Precios de Hogwarts Legacy.

El precio del videojuego Hogwarts Legacy de la famosa saga Harry Potter varía dependiendo la consola. Para PS5 y Xbox Series el precio es de 69, 999 dólares (1290 pesos mexicanos). En estas consolas, como te contamos en La Verdad Noticias, el videojuego correrá en 60 fps.

Mientras que en PS4, Xbox One y Nintendo Switch costará 59.99 dólares (1105 pesos mexicanos.

