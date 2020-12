Un bug en Among Us para Nintendo Switch permite entrar al mapa Airship

La realidad es que ningún usuario vio venir la presentación, pero no queda duda de que muchos se alegraron de conocer en el más reciente Indie World Showcase que el popular videojuego de traiciones, Among Us, finalmente tuvo su llegada a Nintendo Switch.

Lo interesante es que con la aparición de esta nueva versión, los jugadores han encontrado la forma de ingresar de forma anticipada al nuevo mapa Airship, que se supone va a llegar de manera oficial a principios de 2021.

Esto lo puedes lograr desde Nintendo Switch entrando a la opción de crear partida local en Among Us, eligiendo el mapa Airship en las opciones y saliendo nuevamente al menú. Una vez realizado esto vas a tener que crear una partida online, elegir la opció Host (hospedar), y sin elegir un mapa, debes crear una sala e invitar a tus amigos (por lo menos 4).

A partir de ese momento vas a poder jugar en el nuevo mapa, a pesar de que no está terminado completamente. Los personajes tienen la capacidad de atravesar ciertos objetos o quedarse congelados haciendo una tarea; así que tendrás que considerar estos bugs. Aquí en La Verdad Noticias te dejamos una demostración con el siguiente video:

Nuevo mapa Airship de Among Us

Durante semanas, los fanáticos de Among Us han sido objeto de burlas con la mayor incorporación al juego desde que se disparó a la popularidad este verano: un mapa completamente nuevo.

El desarrollador InnerSloth dejó en claro que el mapa se anunciaría durante The Game Awards, y así mismo fue, dando a conocer que el próximo mapa de Among Us se llamará The Airship.

Among Us recibirá un nuevo mapa que se llama The Airship

Ha sido un año increíblemente masivo para el juego de engaño y asesinato de dibujos animados de 2018. En el lapso de unos pocos meses, Among Us ha pasado de ser un relativamente desconocido en la comunidad de jugadores a uno de los mayores éxitos de 2020, con los gustos de Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us 2 y Animal Crossing: New Horizons. Hoy en The Game Awards, causó una fuerte impresión en su primera presentación oficial, llevándose a casa no solo el premio al Mejor Juego Móvil, sino también al Mejor Multijugador.