Un Oxxo se “disfraza” de Halo Infinite y rompe las redes

Xbox y Oxxo hicieron una inesperada colaboración para “disfrazar” de Halo infinite una sucursal de la popular tienda de autoservicio en la Ciudad de México, convirtiéndose también en una pieza viral.

A través de sus redes sociales, Tiendas Oxxo compartió imágenes de la tienda Oxxo Berruguete, ubicada en la Av. Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez.

“Y nuestra tienda se puso en modo gamer para ayudar a Master Chief en su nueva aventura en Halo Infinite”, se lee en un tuit de Oxxo con una toma general que muestra la tienda vista desde fuera el estacionamiento, completamente cubierta con paneles que contienen personajes del videojuego.

Halo Infinite en Oxxo

¿Ya eres parte de la experiencia de Halo Infinite y OXXO? �� Te esperamos en nuestra tienda Berruguete en Av. Patriotismo. ��♂️ Compra tu Xbox Game Pass y diviértete siendo Master Chief. �� ��#OXXOALaVueltaDeTuVida #HaloInfinite pic.twitter.com/hcKXkDD0Jk — Tiendas OXXO (@Tiendas_OXXO) December 10, 2021

La peculiar estrategia de marketing fue un éxito en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron sus perspectivas de la tienda Oxxo en cuestión.

La colaboración tenía el objetivo de promover tanto el lanzamiento del nuevo título exclusivo de Halo para Xbox como para la venta de las tarjetas de Xbox Game Pass en estas conocidas tiendas.

Halo Infinite fue lanzado el 8 de diciembre en exclusiva para las plataformas de Xbox.

Lo que impresionó a los jugadores fue el tamaño evidentemente llamativo por el que optaron, en espacios donde normalmente hay muchos anuncios de la propia tienda.

Halo Infinite ya está disponible

Halo Infinite celebra los 20 años de la franquicia.

Halo Infinite es uno de los lanzamientos más importantes y esperados del año. Obtuvo un lanzamiento para la Xbox Series X y S, así como para PC y Game Pass, siendo la campaña más amplia de Master Chief en toda la saga.

Para celebrar el vigésimo aniversario de la franquicia de shooters, Xbox lanzó un beta multijugador de forma gratuita para Xbox y PC, y añadirá eventos por tiempo limitado y premios exclusivos.

Recientemente La Verdad Noticias compartió que parte del plan de 343 Industries era que Halo Infinite fuera un mundo abierto al estilo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, para reducir el tamaño del juego en casi en dos tercios para su versión

