Ubisoft filtra Prince of Persia: The Sands of Time Remake en Uplay

Este 10 de septiembre llega otra filtración de Ubisoft para el libro mayor: Prince of Persia: The Sands of Time Remake, justo el mismo día de su lanzamiento oficial.

La existencia de un remake de Prince of Persia ya se había filtrado, pero ahora, por cortesía del Uplay ruso, sabemos que el remake es del muy querido juego de plataformas de 2003 The Sands of Time.

La filtración, detectada con ojos de águila por AndrewDTF, usuario de ResetEra, no le hace ningún favor al juego en el departamento de apariencia pues ¡los memes ya han comenzado! pero no es exactamente así como la compañía esperaba que el mundo pudiera verlo por primera vez al Príncipe con su ropa elegante.

Justo antes de la presentación de Ubisoft Forward de hoy, se filtró una nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time de 2003 a través de la versión rusa de la tienda Uplay de Ubisoft.

Las imágenes en esta vista previa no son muy buenas, pero esta no es la mejor manera de obtener una primera impresión del remake entrante. Sabremos que todos los detalles llegarán esta tarde, cuando Prince of Persia: The Sands of Time Remake se revele oficialmente como parte de la transmisión en vivo de Ubisoft Forward.

Imágenes filtradas del remake de Prince of Persia.

Presentación oficial de Prince of Persia: The Sands of Time

La serie Prince of Persia no ha visto una entrega completa desde The Forgotten Sands de 2010, aunque en 2018 Ubisoft lanzó un spin-off móvil, llamado Escape, pero fuera de eso, la serie ha sido reemplazada por Assassin's Creed, una franquicia que a su vez comenzó como un spin-off de Prince of Persia.

Hay que recordar que en 2013, el entonces CEO de Ubisoft Montreal, Yannis Mallat puso en pausa a la franquicia y aseguró que no tiene miedo de los fans de Prince of Persia, porque encontrarían algo con lo que los entretendrían.

La idea en esos momentos era darle a la franquicia tiempo para respirar y tiempo para crecer o para descansar, Mallat afirmó que Prince of Persia es tan importante como cualquier otra franquicia de Ubisoft y tan pronto como tuvieran algo que mostrar, lo harían.

Espera la revelación completa y oficial este 10 de septiembre del 2020 durante el evento Ubisoft Forward a las 12:00 PT / 15:00 ET / 20:00 BST.