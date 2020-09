Ubisoft: Prince of Persia tiene un desarrollo visual que da su aspecto especial

Revelado el jueves antes de su lanzamiento para PS4 , Xbox One y PC en enero de 2021, Prince of Persia: Sands of Time Remake está en desarrollo en los estudios indios Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai.

El tráiler oficial del juego ha recibido una gran cantidad de críticas en contraste con los ‘me gusta’ en los principales canales en YouTube de Ubisoft y muchos usuarios dijeron que estaban decepcionados por las imágenes, situación que ocurrió también en Twitter.

Cuando se le cuestionó al director del juego sobre la respuesta del público ante las imágenes, Pierre Sylvain-Gires, explicó que si se parte del juego que se hizo hace 17 años, definitivamente hay un gran margen de mejora en cuanto a los gráficos además de que la intención era darle un aspecto único al juego porque Prince of Persia: The Sands of Time es una historia fantástica.

Prince of Persia luce diferente a otros juegos

Tanto la narración, como los 40 niveles diferentes que tendremos que recorrer para terminar el juego son una inmersión en el ladrón de Bagdad y todos estos entornos de fantasía, esta es la razón para que se decidiera usar un tratamiento visual único para que este juego se destaque de otros juegos.

Como definitivamente no se trata de otro Assassin's Creed y no es como el mismo Prince of Persia de 2008, tiene que ser único, por lo que la magia y la fantasía se muestra por medio de la saturación, con el uso de la luz, por lo que también es un desafío redefinir la identidad visual del juego en este remake.

Syed Abbas, director de producción de Ubisoft Pune también aseguró que no se trató de un problema de cronograma o presupuesto y dice que para Ubisoft la calidad es de suma importancia y esto es algo que han tomado en cuenta desde el principio.