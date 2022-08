Truco simple de Apex Legends convierte a Vantage en un escudo térmico móvil

Truco simple de AL convierte a Vantage en un escudo térmico móvil

El comienzo de la temporada 14 de Apex Legends: Hunted vio la introducción de la leyenda previamente filtrada, Vantage. El Survivalist Sniper, que tiene un historial con Bloodhound, se ha convertido rápidamente en una elección popular en los Apex Games.

Como los jugadores han descubierto, sus habilidades Spotter's Lens y Sniper's Mark pueden superar el alboroto del señuelo Mirage e identificar rápidamente el verdadero. Sin embargo, no todo el mundo está más satisfecho con ese hecho.

Con este truco Vantage puede usar un escudo de calor móvil.

Además de esas dos habilidades, Vantage también debe saltar hacia su compañero, Echo, y ganar terreno elevado sobre los enemigos. Sin embargo, algunos jugadores ya han encontrado otro uso para el guerrero alado.

Vantage puede convertirse en Heat Shield en Apex Legends

Si bien Echo es pequeño, es bastante poderoso, como lo ha demostrado el redditor SmithyButBig, lo que demuestra que el compañero de Vantage puede llevar un peso decente en la espalda.

El mayor ejemplo es el Heat Shield, ya que los jugadores de Apex Legends pueden implementar Echo y el tiempo de supervivencia juntos, lo que lo hace bastante portátil.

Como muestra el fanático de Apex Legends, no hay forma de detener a Echo cuando el escudo térmico está en su espalda y no lo atraviesa como lo ha hecho con otras habilidades. Sin embargo, es seguro decir que no todos están satisfechos con el hallazgo.

Algunos jugadores han sugerido que el truco es simplemente demasiado poderoso y que Respawn tendrá que intervenir en poco tiempo. “Esto se arreglará ahora”, dijo uno. “Será mejor que te diviertas con esto antes de que se repare”, agregó otro.

Otros cuestionaron si la torreta de Rampart y las trampas de gas de Caustic también se pueden desplegar con el ataque aéreo, pero no parece probable. Entonces, este probablemente sea solo un pequeño error de Respawn que se abordará en breve.

