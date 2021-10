Tráiler de Nintendo para juegos de N64 en Switch recibe críticas en YouTube

Bueno, parece que a mucha gente no le gustó el nuevo paquete de expansión Switch Online de Nintendo basado en los ‘me gusta’ y ‘no me gusta’ del avance publicado en YouTube.

El video, que reveló los detalles de los precios del plan, ahora tiene 104,000 no me gusta en YouTube, superando al video más odiado en el canal de Nintendo: un avance de Metroid Prime: Federation Force.

El paquete de expansión de NSO cuesta 50 dólares al año, más del doble de lo que cuesta el plan básico de Nintendo Switch Online.

Ese dinero extra te da acceso a una expansión de Animal Crossing (que puede y debe comprarse por separado) y 23 juegos de N64 y Sega Genesis.

El precio de 50 dólares generó polémica entre los gamers tras la publicación del tráiler en YouTube.

No es mucho y, para empeorar las cosas, la calidad de emulación de estos juegos no es excelente, y muchos se quejan de que los juegos más antiguos funcionan mal, carecen de una reasignación de control adecuada y presentan numerosos errores y fallas visuales y de juego. Es un desastre grande y caro.

Parece que muchos otros están demasiado interesados en el plan Expansion Pack, su alto precio y su escasa selección de juegos clásicos.

Como lo descubrió VGC, el avance que anuncia todos estos detalles, que se subió al canal de YouTube de Nintendo el 15 de octubre, acumuló rápidamente más de 100 mil no me gusta. En comparación, solo tiene 17 mil me gusta.

Si revisamos otras publicaciones del mismo, los números son más pequeños, pero los que no me gustan siguen ganando. La carga de Nintendo Reino Unido, por ejemplo, tiene mil me gusta pero casi 6 mil no me gusta.

Los videos más odiados subidos por Nintendo en YouTube

El video anteriormente más odiado en el canal de YouTube de Nintendo fue un avance del E3 de Metroid Prime: Federation Force el cual actualmente tiene 96k no me gusta. Pero este se subió en 2015.

El tráiler de descripción general del Paquete de expansión solo ha estado disponible durante 16 días y ya ha ganado más "No me gusta" en ese corto período de tiempo.

Si bien dudo mucho que Nintendo cambie algo basado en algunos disgustos en YouTube, todavía es notable que tanta gente parezca estar harta del precio y la calidad del Expansion Pack.

Incluso si se agrega GoldenEye en un futuro cercano, no estoy seguro de que eso convenza a más personas para que desembolsen más de 50 al año.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Nintendo como que el juego GoldenEye 007 dejó de estar prohibido en Alemania.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.