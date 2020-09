Todos los detalles sobre el lanzamiento de GTA 5 en PS5 y Xbox Series X

GTA 5 se lanzará en tres generaciones de consolas después de su llegada a PS5 en 2021. Siete años después de su primer lanzamiento y 130 millones de copias enviadas más tarde, GTA 5 (y su componente multijugador, GTA Online) sigue teniendo un enorme éxito para Rockstar Games. y Take-Two Interactive.

Incluso si eso significa que no obtendrás GTA 6 en el futuro inmediato, la intención clave aquí es mantener la base de jugadores de GTA Online comprometida a lo largo de las generaciones.

GTA 5 se 'expandirá y mejorará' para las consolas de próxima generación, según el primer avance. Si quieres seguir jugando a GTA Online en el futuro, eventualmente querrás obtener las versiones de próxima generación. Rockstar sugiere que algunas actualizaciones futuras de GTA no serán compatibles con Xbox One y PS4, y el editor promete más actualizaciones nuevas, incluido contenido adicional de GTA Online exclusivo para las nuevas consolas y PC.

Pasar a las consolas de próxima generación, entonces, debería permitir a GTA Online hacer cosas más ambiciosas, particularmente con una nueva versión independiente del componente en línea en proceso. Esperamos que GTA 5 para PS5 permita que la parte en línea del juego ofrezca un emparejamiento y una carga más instantáneos.

Esto es lo que sabemos sobre GTA 5

Fecha de lanzamiento de GTA 5 PS5: próximamente en 2021

GTA 5 llegará a las consolas de nueva generación' en la segunda mitad de 2021, ha confirmado Rockstar. No se mencionó específicamente la Xbox Series X en el comunicado de prensa de Rockstar, solo PS5.

¿Podría ser este un movimiento deliberado para reducir las demandas de almacenamiento de GTA y permitir que el componente multijugador haga cosas más ambiciosas? ¿O es simplemente posicionar a GTA Online como una entidad continua, incluso si se anuncia otro GTA numerado en los próximos años? Tendremos que esperar y ver.

Los propietarios de PlayStation tienen una ventaja significativa en todo esto. Si juegas GTA Online en PS4, obtendrás GTA 1 millón de dólares para gastar en el juego todos los meses hasta que se lance la versión PS5 de GTA. Y cuando la edición independiente de GTA Online llegue a PS5, los propietarios de la consola tendrán tres meses para reclamar el juego de forma gratuita después del lanzamiento.

GTA 5 en PS5 fue el primer avance revelado para la consola durante el evento The Future of Gaming. Compruébalo arriba. La introducción, con Michael diciendo '¿Por qué me mudé aquí? Supongo que fue el clima "es paralelo al famoso primer tráiler de GTA 5 en 2011.

Mejoras de GTA 5 PS5: ¿que son?

Con suerte, finalmente tendremos la opción de ejecutar GTA 5 en consolas a 60 fps, lo cual es bastante fácil de lograr en PC. Especulamos que es probable que el juego se parezca a la versión para PC, ya que se ejecuta en hardware de alta gama, aunque es posible que Rockstar esté planeando otros ajustes que aún no conocemos.