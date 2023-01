Todas las fechas de lanzamientos de videojuegos para el 2023

¿Esperas con ansias la llegada de juegos como Hogwarts Legacy; One Piece Odyssey; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; o Star Wars Jedi: Survivor? En La Verdad Noticias nos dimos a la tarea de investigar las fechas de lanzamiento de los videojuegos que se estrenarán durante el 2023 en las distintas consolas existentes.

Así que si quieres conocer la fecha de lanzamiento del videojuego que tanto estás esperando o los distintos juegos que también te podrían interesar, estás en el lugar indicado, porque aquí mismo te revelaremos todos los detalles.

Por supuesto, algunos juegos aún no han recibido fechas de lanzamiento exactas, solo tienen una ventana de 2023, y se espera que lleguen más detalles a medida que avanza el año.

Todos los videojuegos que saldrán durante el 2023

Fechas de lanzamiento de videojuegos de enero de 2023

One Piece Odyssey / 13 de enero

A Space for the Unbound / 19 de enero

Colossal Cave / 19 de enero

Persona 4 Golden / 19 de enero

Persona 3 Portable / 19 de enero

Fire Emblem Engage / 20 de enero

Forspoken / 24 de enero

Warlander / 24 de enero

OddBallers / 26 de enero

Dead Space / 27 de enero

Age of Empires 2: Definitive Edition / 31 de enero

SEASON: A letter to the future / 31 de enero

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake / 31 de enero

Superfuse / 31 de enero

Fechas de lanzamiento de videojuegos de febrero de 2023

Deliver Us Mars / 2 de febrero

Clash: Artifacts of Chaos / 9 de febrero

Hogwarts Legacy / 10 de febrero

Wanted: Dead / 10 de febrero

Blanc / 14 de febrero

Theatrhythm Final Bar Line / 16 de febrero

Tales of Symphonia Remastered / 17 de febrero

Wild Hearts / 17 de febrero

Atomic Heart / 21 de febrero

Like a Dragon: Ishin! / 21 de febrero

Cosmonius High / 22 de febrero

Digimon World: Next Order / 22 de febrero

Horizon Call of the Mountain / 22 de febrero

Blood Bowl 3 / 23 de febrero

Company of Heroes 3 / 23 de febrero

Sons of the Forest / 23 de febrero

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key / 24 de febrero

Kerbal Space Program 2 (early access) / 24 de febrero

Kirby's Return to Dream Land Deluxe / 24 de febrero

Octopath Traveler 2 / 24 de febrero

Destiny 2: Lightfall / 28 de febrero

Scars Above / 28 de febrero

Fechas de lanzamiento de videojuegos de marzo de 2023

The Day Before / 1° de marzo

The Last of Us Part 1 / 3 de marzo

Wo Long: Fallen Dynasty / 3 de marzo

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclips e / 9 de marzo

Ib / 9 de marzo

ONI: Road to be the Mightiest Oni / 9 de marzo

Skull and Bones / 9 de marzo

The Legend of Heroes: Trails to Azure / 14 de marzo

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon / 17 de marzo

Star Wars Jedi: Survivor / 17 de marzo

Have a Nice Death / 22 de marzo

Storyteller / 23 de marzo

Resident Evil 4 / 24 de marzo

Crime Boss: Rockay City / 28 de marzo

Fechas de lanzamiento de videojuegos de abril de 2023

GrimGrimoire OnceMore / 4 de abril

Hogwarts Legacy / 4 de abril

Meet Your Maker / 4 de abril

Process of Elimination / 11 de abril

Mega Man Battle Network Legacy Collection / 14 de abril

God of Rock / 18 de abril

Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC / 19 de abril

Ad Infinitum / 20 de abril

Afterimage / 25 de abril

Dead Island 2 / 28 de abril

Fechas de lanzamiento de videojuegos de mayo de 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom / 12 de mayo

Suicide Squad: Kill the Justice League / 26 de mayo

Fechas de lanzamiento de videojuegos de junio de 2023

Street Fighter 6 / 2 de junio

Diablo 4 / 6 de junio

Final Fantasy 16 / 22 de junio

Fechas de lanzamiento de videojuegos de julio de 2023

The Legend of Heroes: Trails into Reverie / 7 de julio

Hogwarts Legacy / 25 de julio

Fechas de lanzamiento de videojuegos de agosto de 2023

Baldur's Gate 3 está programado para su lanzamiento completo en algún momento durante el mes de agosto.

Fechas de lanzamiento de videojuegos de septiembre de 2023

Hasta el momento no haya videojuegos anunciados para lanzarse en septiembre de 2023.

Fechas de lanzamiento de videojuegos de octubre de 2023

Hasta el momento no haya videojuegos anunciados para lanzarse en octubre de 2023.

Fechas de lanzamiento de videojuegos de noviembre de 2023

Hasta el momento no haya videojuegos anunciados para lanzarse en noviembre de 2023.

Fechas de lanzamiento de videojuegos de diciembre de 2023

Hasta el momento no haya videojuegos anunciados para lanzarse en diciembre de 2023.

Es probable que todavía haya muchos juegos por venir en 2023 que aún no se han anunciado. Sin embargo, entre los juegos con fechas de lanzamiento firmes como Hogwarts Legacy y Star Wars Jedi: Survivor y los que generalmente están programados para 2023 como Alan Wake 2 y Starfield, a los jugadores no les faltarán títulos para elegir. Independientemente de las preferencias de género de los jugadores, realmente hay algo para todos en 2023.

