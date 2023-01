Todas las exclusivas de Nintendo Switch en 2023

Nintendo Switch tendrá un gran año en 2023 con muchos títulos exclusivos para juegos nuevos y remasterizados. La pequeña y popular consola puede estar en su sexto año, pero aún se mantiene fuerte y Nintendo continúa lanzando juegos de alta calidad para ella.

Con la combinación actualmente programada de remasterizaciones y contenido nuevo próximamente, Nintendo se mantendrá a la vanguardia de las mentes de los jugadores.

Durante muchos años, los aficionados han estado esperando con ansias juegos como la secuela de Breath of the Wild y Metroid Prime 4, pero parece que la espera para esos juegos podría terminar pronto.

Otros títulos, como Disney Illusion Island, acaban de anunciarse en meses recientes y ya han ganado mucha atención. Si bien hay muchos más juegos que llegarán pronto que no son exclusivos, también se han anunciado muchos títulos exclusivos para Switch.

Lineup exclusiva de Nintendo Switch para 2023

Lineup exclusiva de Nintendo Switch para 2023

El primer trimestre de 2023 estará lleno de juegos exclusivos de Nintendo que se lanzarán cada pocas semanas. Seguramente se anunciarán más juegos para el verano y más allá, y muchos juegos todavía están esperando las fechas de lanzamiento oficiales, pero deberían estar disponibles durante el año.

Desde juegos de simulación remasterizados como Rune Factory 3 Special hasta hacer ejercicio con Fitness Boxing Fist of the North Star, hay mucho que se lanzará en los próximos meses.

Fire Emblem Engage - Lanzamiento: 20 de enero de 2023

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Lanzamiento: 24 de febrero de 2023

Rune Factory 3 Special - Lanzamiento: 2 de marzo de 2023

Fitness Boxing Fist of the North Star - Marzo de 2023

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - 17 de marzo de 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 12 de mayo de 2023

Fae Farm - Primavera de 2023

Metroid Prime 4 - Lanzamiento por confirmar

Pikmin 4 - Lanzamiento por confirmar

Disney Illusion Island - Lanzamiento por confirmar

Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp - Lanzamiento por confirmar

Master Detective Archives: Rain Code - Lanzamiento por confirmar

Nintendo ha tenido una larga historia de tener juegos exclusivos de alta calidad, y 2023 parece continuar con esta tradición. Si bien Metroid Prime 4 aún puede ser un rumor, afortunadamente se anuncian oficialmente otros juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Las remasterizaciones como Kirby's Return to Dream Land Deluxe brindan una sensación nostálgica, mientras que otras como Disney Illusion Island agregan un nivel de euforia por algo nuevo. Será emocionante ver qué más tiene reservado Nintendo Switch para los jugadores durante 2023, ya que Nintendo ciertamente está comenzando bien el año.

Te puede interesar: Nintendo Switch recibirá el clásico retro de 1987: Psychic 5 Eternal

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!