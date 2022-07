Tiro de agarre de Halo Infinite lo hace el mejor sandbox de la serie

Tiro de agarre de Infinite lo hace el mejor sandbox de la serie

A primera vista, parece ridículo agregar un tiro de agarre en Halo. Master Chief es muchas cosas, fuerte, robusto, verde. Pero un adjetivo que no usaría para describirlo es "ágil".

Como luchador, Master Chief es esencialmente un tanque ambulante, siete pies de armadura Mjolnir abollada que avanza sin descanso en el combate, capaz de convertir el interior de un Covenant en gelatina con un solo golpe de codo.

Él no es Spider-Man, saltando por el campo de batalla con gracia acrobática, pronunciando frases engreídas mientras despacha a sus enemigos.

En términos más generales, Halo no es un juego que parezca necesitar un gancho de agarre. Antes del lanzamiento de Infinite, si algún juego de disparos parecía encajar perfectamente en el mundo abierto, ese era Halo.

El tiro de agarre abre una ventana de posibilidades a los jugadores en Infinite.

Ya tenía los vehículos, los amplios campos de batalla al aire libre, los escenarios de combate tipo sandbox impulsados por IA dinámica en lugar de secuencias con guión.

Tiene todo lo que aparentemente necesita un juego de mundo abierto. Agregar un gancho de agarre parece innecesariamente ingenioso, como verter un paquete de caramelos sobre un pastel de bodas.

Sin embargo, lejos de sentirse superfluo o kitsch, el tiro de agarre de Halo Infinite resulta crucial para que el juego funcione.

Resultó que Halo no tenía todos los ingredientes necesarios para crear un mundo abierto divertido y, como un protagonista de FPS novato que toma su primera escopeta, a veces no sabes lo que te has estado perdiendo hasta que tienes en tus manos.

Si bien Halo ya tiene una amplia gama de vehículos que se pueden usar para

atraviesan un mundo abierto, solo son útiles hasta que inevitablemente son explotados por un cañón de barra de combustible o una granada de plasma rebelde.

Incluso en los juegos anteriores, estar atrapado a pie en una de las cajas de arena de combate más grandes siempre fue frustrante (y generalmente fatal).

Este problema se ve agravado por un gran mundo abierto contiguo en el que podrías quedar atrapado a kilómetros del FOB más cercano. Por lo tanto, para Halo Infinite Master Chief necesitaba una forma de salir de esquivar

rápido. Pero esto no podría ser algo que hiciera que los vehículos existentes de la serie fueran redundantes, como un jetpack o un dispositivo de teletransportación.

Por lo tanto, un gancho de agarre es la opción lógica para resolver este problema de diseño. Permite que Master Chief se mueva rápidamente en distancias cortas y puede utilizarse para viajes más largos.

Pero no lo transporta directamente de A a B como lo hace un vehículo, y también requiere un mayor nivel de habilidad del jugador para usarlo de manera efectiva.

Lógico, quizás. Pero, ¿es apropiado un gancho de agarre? En un nivel fundamental, el Jefe Maestro no parece un personaje que deba volar ágilmente por el aire.

Sin embargo, 343 Industries transforma este 'no' en un 'sí' a través de cómo implementa el tiro de agarre. Es cierto que Master Chief no debería moverse como Spider-Man, así que 343 asegúrese de que no lo haga.

En cambio, en Halo Infinite, MasterChief se mueve como un misil de crucero, con su volumen sustancial anulado por el poder absoluto de su impulso.

El enfoque de 343 para diseñar el tiro con garfio asegura que siempre sientas este peso e impulso.

Cuando disparas la garra, escuchas el 'thunk' metálico cuando se incrusta en una superficie, y el intenso gemido cuando empuja al Master Chief hacia adelante con la fuerza suficiente para impulsarlo por el aire.

Ashe viaja, su impulso aumenta hasta el punto en que puede aterrizar con una fuerza de conmoción, capaz de devastar a los enemigos con un poderoso ataque cuerpo a cuerpo.

En esencia, 343 construye el tiro de garfio para que se adapte al estilo de combate de Master Chief, haciéndolo directo, eficiente y brutalmente efectivo.

El versátil tiro de agarre de Halo Infinite

Pero el tiro de agarre es más que un dispositivo útil para moverse y atacar, también está diseñado como una extensión de la versatilidad de Master Chief en Halo Infinite. El enfoque de combate de Master Chief es muy improvisado, capaz de convertir su mano en cualquier arma o vehículo y usarlo para su ventaja.

343 diseña el tiro de agarre para extender literalmente el alcance de Master Chief en relación con el espacio de juego más grande. Puede usarlo para recoger armas desechadas del suelo o agarrar bobinas de fusión explosivas que ensucian el entorno antes de arrojárselas a los enemigos como si fueran granadas.

De esta manera, el disparo de garfio aumenta el dinamismo del entorno limitado de combate de Halo, lo que significa que casi siempre hay una solución para cualquier problema que se presente.

Te puede interesar: Halo Infinite: Tres horas de anuncios de Xbox y ninguna actualización

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Halo. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.