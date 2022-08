¿Tiene razón Sony al preocuparse de la compra de Call of Duty por Microsoft?

¿Tiene razón PS al preocuparse de la compra de Call of Duty por Microsoft?

Sony está preocupado por Call of Duty.

Los reguladores de todo el mundo están investigando esta monstruosa adquisición de Activision por parte de Microsoft y están preguntando a los competidores al respecto.

Y Sony ha dejado clara su opinión. La firma PlayStation ve la importancia de Call of Duty como 'indescriptible', y que está tan arraigado "que incluso si un competidor tuviera el presupuesto para desarrollar un producto similar, no podría competir con él". En otras palabras, Call of Duty es un juego que “influye en la elección de consola del usuario”.

¿Es un poco hiperbólico? Call of Duty es una de las franquicias de juegos más grandes del mundo, pero no está sola. Juegos como FIFA y Fortnite son igual de grandes, si no más grandes. Y hay muchos mercados de juegos importantes, incluido Japón, donde es un jugador relativamente pequeño.

La compañía japonesa asegura que la franquicia de Call of Duty es irremplazable.

En cuanto a influir en los compradores de consolas, eso es potencialmente cierto. Pero como contrapartida, la consola de juegos más grande del mercado en este momento es Nintendo Switch, y esa máquina nunca ha tenido un juego de Call of Duty (que Xbox cree que puede ser una oportunidad perdida).

Gran parte del temor proviene de la perspectiva de Microsoft, un día en el futuro, haciendo que la serie sea exclusiva para la plataforma Xbox (a pesar de las garantías de que no lo hará).

La evidencia de esto es que después de que Microsoft compró Bethesda, posteriormente anunció que sus futuros juegos no llegarían a las consolas de Sony. Pero Bethesda no es Call of Duty. La mayoría de los juegos de Bethesda son de tamaño pequeño a mediano en términos de éxito comercial.

La excepción son los juegos creados por el estudio insignia de la compañía: Bethesda Games Studios, que fabrica los juegos Elder Scrolls y Fallout. Pero BGS no es un desarrollador prolífico. De hecho, entre su último gran juego (Fallout 4) y el próximo (Starfield), se habrán lanzado diez juegos de Call of Duty.

Call of Duty está en una escala completamente diferente. Lo más cercano que tiene Xbox a una IP de este tamaño es Minecraft. Microsoft compró ese juego hace ocho años y sigue disponible (y compatible) en todas las plataformas. Al igual que Minecraft Dungeons.

El próximo juego de la serie Minecraft, Minecraft Legends, se anunció en junio y también es un lanzamiento multiformato. Incluso se exhibió durante el último evento de Nintendo.

Por supuesto, Minecraft es una propuesta radicalmente diferente a Call of Duty, pero hay una verdad compartida de que si Microsoft quitara Minecraft de Nintendo y PlayStation, el mayor perdedor sería Minecraft.

Audiencia de Call of Duty podría abandonar a Sony

Call of Duty tiene una gran base de fans en PlayStation. Si Xbox impidiera que esa audiencia jugara, algunos podrían abandonar a Sony, pero otros simplemente abandonarían Call of Duty. Y eso le daría a los competidores, como la serie Battlefield de EA, una oportunidad única.

Pero incluso fuera del precedente de Minecraft, Call of Duty que permanece en PlayStation en realidad beneficia a Xbox.

Microsoft no está tan interesado en la batalla de las consolas. Cree que el futuro de los juegos será a través de la transmisión y las suscripciones. Call of Duty no es tanto una razón para comprar una consola Xbox, sino una razón para suscribirse al servicio de suscripción Game Pass.

Y aquí es donde PlayStation tiene razón al preocuparse. Porque Call of Duty es el juego número 1 en PS4 y PS5. Si este acuerdo se lleva a cabo, Microsoft será el propietario del juego más popular de PlayStation.

Y qué oportunidad es esa. El marketing se escribe a sí mismo: '¿Cansado de gastar $70 cada año en este juego? ¿Quieres elementos y puntos adicionales en el juego? Entonces suscríbete a Game Pass en su lugar. Incluso puedes transmitirlo en el móvil.

Microsoft podría hablar directamente con la propia base de fanáticos de PlayStation en su propia consola, poniendo a Sony en una posición imposible de rechazar el juego más popular de su consola o aceptar lo que podría equivaler a un gran anuncio de Game Pass disfrazado de tirador en primera persona.

PlayStation conoce el poder que ejerce Call of Duty. Cita el acuerdo que alcanzó con Activision, que brinda a los propietarios de PS4 acceso temprano al DLC de Call of Duty, como un factor en el éxito temprano de esa consola.

Incluso en un estado debilitado, que es en este momento, Call of Duty sigue siendo un gigante de la franquicia, particularmente en América del Norte. Y eso es significativo, porque es en los EE. UU. donde la competencia entre las dos consolas es más feroz.

Así que ahora depende de los reguladores decidir si un fabricante de consolas que posee Call of Duty IP es justo o no.

Sin embargo, no son solo los reguladores los que hacen preguntas difíciles, sino también la industria. Microsoft ha estado en una ofensiva de encanto desde hace un tiempo y está tratando de manera proactiva de tranquilizar a la empresa de que sus intenciones son buenas con toda esta inversión.

Y está funcionando. La mayoría de los desarrolladores y editores con los que he hablado no tienen más que cosas positivas que decir sobre Microsoft y sus iniciativas de juegos.

Pero siempre hay una advertencia. 'Xbox lo está mandando en este momento', 'Xbox ha sido un socio increíble hasta ahora', 'Por el momento, todo se trata de Xbox'... esas son citas reales de intercambios recientes que he tenido con los desarrolladores. Todos comentan lo genial que está demostrando ser Xbox, al tiempo que reconocen que las cosas cambian.

Porque podría En entrevistas recientes, el jefe de Xbox, Phil Spencer, se ha referido a empresas como Amazon, Google y Meta como competidores potenciales de Xbox, pero también como un riesgo para la industria de los juegos en general.

La implicación es que estos gigantes no son compañías de juegos tradicionales y no tienen en mente los intereses de la industria de los juegos.

Pero eso también puede ser cierto para Microsoft. Por supuesto, la compañía ha estado en los juegos durante décadas y no tengo ninguna duda de la sinceridad de Spencer, Booty, Bond y todo el equipo de Xbox. Son gente de juegos. He hablado con ellos lo suficiente como para saber que siempre serán gente de juegos.

Pero, ¿realmente es Satya Nadella? ¿Son accionistas de Microsoft? Se nos dice que lo son, pero perdonará a algunos desarrolladores, particularmente a aquellos con experiencia en grandes corporaciones, por ser un poco escépticos.

Todo es 'dejar que el talento haga lo que mejor se siente' cuando brilla el sol, pero la verdadera prueba de su determinación es cuando las nubes de tormenta comienzan a formarse.

Si Microsoft tiene razón sobre las suscripciones y la transmisión (y de ninguna manera es una garantía), entonces esta decisión sobre Call of Duty es un momento clave.

Es el tipo de trato que podría hacer de Microsoft, con Game Pass, xCloud (y Azure), y su lista cada vez mayor de estudios, una de las empresas de juegos más influyentes del mundo. Tendrá un producto clave para impulsar este cambio en la forma en que se pagan y distribuyen los juegos.

No es de extrañar que Sony esté preocupado.

