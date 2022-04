The Witcher 3: Wild Hunt nueva generación sufre retraso en su lanzamiento

Los desarrolladores han informado que no tardará tanto en llegar la nueva versión/Foto: Eurogamer

The Witcher 3: Wild Hunt debía lanzar la actualización de su nueva versión a finales de 2021, pero luego se retrasó hasta 2022. Sin embargo, hace unos días el estudio desarrollador CD Projekt Red (CDPR) informó en su cuenta de Twitter que el lanzamiento del nuevo parche se ha vuelto a retrasar hasta finales de este año.

Esta vez, CDPR no ha revelado un cronograma esperado preciso sobre cuándo planea lanzar el título de próxima generación. “Hemos decidido que nuestro equipo de desarrollo interno realice el trabajo restante en la versión de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt”, dijo CDPR en la publicación.

“Actualmente estamos evaluando el alcance del trabajo a realizar y, por lo tanto, tenemos que posponer el lanzamiento del segundo trimestre hasta nuevo aviso”, agrega el comunicado, sin dar una fecha exacta, algo que ha generado intriga entre los gamers.

CDPR podría seguir modificando la nueva generación The Witcher 3: Wild Hunt

Las nuevas consolas aún no tendrán disponible este juego/Foto: Pocket

De acuerdo con información del portal PC Gamer, el cambio se realizó “con base a recomendaciones de personas a cargo del desarrollo”, como se menciona en una nota para inversionistas. Además, lo que será exactamente nuevo en el parche de próxima generación para el juego también sigue siendo un misterio.

Al parecer, CDPR planea agregar una armadura gratuita inspirada en la serie The Witcher de Netflix, pero aún no se han revelado cambios importantes, excepto eso. Michał Nowakowski, vicepresidente senior de desarrollo comercial de la compañía, ha dicho que muchas personas siguen trabajando en las nuevas modificaciones, y esto es lo que ha causado el retraso del lanzamiento.

Por lo tanto, aún no se sabe cuándo llegará la nueva versión de The Witcher 3: Wild Hunt a las consolas PS5 y Xbox Series X/S.

¿Cuándo fue estrenado por primera vez The Witcher 3: Wild Hunt?

Este juego fue anunciado en febrero de 2013 y su lanzamiento tuvo lugar a nivel mundial el 19 de mayo de 2015 para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows para después llegar a Nintendo Switch el 15 de octubre del 2019.

El título es la tercera parte de la saga, precedida por The Witcher y The Witcher 2: Assassins of Kings, las cuales están basadas en la saga literaria de Geralt de Rivia escrita por Andrzej Sapkowski. Hasta ahora, CD Projekt Red no sabe cuándo el juego estará disponible en las nuevas generaciones de consolas de videojuegos.

