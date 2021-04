The Legend of Zelda: ¿más relanzamientos en el Switch por aniversario?

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD no sería el único relanzamiento preparado para el Nintendo Switch con motivo de celebrar el 35 aniversario de la legendaria franquicia de Nintendo según el más reciente rumor que circula en línea.

Las especulaciones aumentaron en redes tras las declaraciones de un analista sobre los planes de Nintendo para el 35 aniversario de The Legend of Zelda.

Y es que un conocido analista de la industria de los videojuegos llamado Jeff Grubb aparentemente ‘soltó la sopa’ durante una reciente entrevista cuyo vídeo completo se encuentra en YouTube.

Durante esta Grubb se refiere de manera plural a los relanzamientos que Nintendo tiene preparado para el Switch dando a entender que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sería solo el primero de los títulos que llegarían a la consola.

Entre los juegos de la popular saga de Nintendo que podrían llegar al Nintendo Switch para celebrar el 35 aniversario, ya que no han sido relanzados recientemente, están Oracle of Ages/Seasons y Phantom Hourglass.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Nintendo Switch

Como hemos informado recientemente y mencionamos al principio de esta nota por el momento el único título confirmado, y esperado con ansia por parte de los fans de la icónica franquicia de Nintendo, es The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Este relanzamiento en alta definición del título de Wii en la consola híbrida de Nintendo promete trasladar además los controles de movimiento que hicieron famoso al videojuego mediante los Joy-Cons.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará al Nintendo Switch el próximo 16 de julio y es uno de los títulos en los que mas apuesta ‘la Gran N’ para llegar a su meta de vender millones de títulos para fin de año.

Es así que el aniversario 35 de la franquicia de The Legend of Zelda no pasará desapercibido con la llegada de Skyward Sword HD al Nintendo Switch aunque muchos se preguntan si Nintendo anunciará otros relanzamientos de la saga para celebrar la ocasión. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el aniversario de la clásica serie para traerte lo más reciente.

